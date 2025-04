Nou espai urbà

Obert parcialment el nou aparcament del Falgueró amb capacitat per a 289 vehicles a Escaldes-Engordany

Quan l’equipament estigui del tot acabat, oferirà un total de 350 places d’aparcament, més del doble del que hi havia anteriorment

L’aparcament Falgueró ha estat obert aquest divendres de manera parcial pel Comú d’Escaldes-Engordany. Tot i que les obres encara no han finalitzat, la corporació ha decidit posar en servei les quatre primeres plantes per donar resposta a la manca d’espais d’estacionament en una zona especialment sensible, per la proximitat amb serveis com l’hospital i la sala de vetlles.

Aquest primer tram del nou equipament ofereix 289 places per a vehicles. La cinquena i última planta, així com la zona de la terrassa, on s’hi han de construir pistes de tenis i una àrea enjardinada, es mantindran tancades fins que es completin els treballs. La previsió és que aquestes parts s’obrin en un termini breu.

Les persones que disposin de la targeta AD+ podran fer-la servir amb normalitat, sempre que l’hagin actualitzada. Aquest mateix requisit s’aplica al recent aparcament de l’Església. En cas d’haver completat el procés per a aquest últim, no caldrà repetir-lo per al Falgueró. De manera provisional, el pagament s’haurà de fer als caixers automàtics, ja que no serà possible abonar l’import a la barrera de sortida.

Quan l’equipament estigui del tot acabat, oferirà un total de 350 places d’aparcament, més del doble de les 140 que hi havia anteriorment en aquesta zona. El projecte original preveia 290 places, però una modificació va permetre ampliar la capacitat en una seixantena, gràcies a la descoberta de runa —i no roca— en part del subsol durant les excavacions, cosa que va permetre optimitzar l’espai de la primera planta sense necessitat d’augmentar l’alçada de l’edifici.

Tant l’aparcament del Falgueró com el de l’Església són de propietat comunal, fet que permet al Comú evitar el pagament de lloguers de terreny i destinar íntegrament la recaptació a les arques públiques. Aquests ingressos es reinverteixen en la millora de serveis i infraestructures per a la ciutadania.