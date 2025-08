Zona de descans integrada a la natura

Nou espai de descans i refrigeri al Coll d’Ordino amb l’objectiu que els visitants “puguin gaudir de la natura”

Des d’ara i fins al 16 de setembre, s’obrirà cada dia a partir de les 11.00 fins a les 19.00 hores i la intenció és mantenir-lo obert durant tot l'any

El Coll d’Ordino ja disposa d’una zona de descans i refrigeri. Des del passat diumenge, un dels punts més emblemàtics de la parròquia i del país compta amb un ‘food track’ anomenat ‘L’aturada’, en el qual la gent que arribi fins a dalt podrà consumir tant refrescos com begudes alcohòliques a més d’algun snack i entrepans. Cal afegir que des de l’1 de juliol, a la zona també hi ha una caseta de turisme per poder informar sobre les activitats que es poden fer dins de la parròquia i un cartell que indica que estàs entrant a la reserva de la biosfera recordant que “estem reconeguts com a Best Tourist Village per part d’ONU Turisme”, ha explicat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del Comú d’Ordino Jordi Serracanta.

Alguns ciclistes aquest migdia a ‘L’aturada’. | A.O.G. / EL PERIÒDIC.

Pel que fa al ‘food truck’, es tracta d’una caseta d’obra restaurada i totalment sostenible amb un sistema de plaques solars tot i que té un petit grup electrogen per a emergències, en cas que no es pugui generar prou energia. També compta amb dipòsits d’aigua potable, un dipòsit per a recollida d’aigües grises, i no necessita connexió a la xarxa elèctrica ni d’aigua, per la qual “cosa la podem col·locar on vulguem”, ha subratllat el gerent de l’establiment, Claudio Riveiro, apuntalant que el mobiliari també és sostenible i reciclat i que tot està pensat per “estar integrat en l’entorn natural, amb una decoració rústica i respectuosa amb el paisatge”. En aquest sentit, Serracanta ha afirmat que l’objectiu principal d’aquest espai es que l’estada al coll d’Ordino sigui “més tranquil·la i relaxada“, i perquè “puguin gaudir realment de la natura, que és el més destacat que tenim aquí a casa nostra”.



Quant als horaris, des d’ara i fins al 16 de setembre, s’obrirà cada dia a partir de les 11.00 fins a les 19.00 hores. A partir del 17 de setembre i fins al 12 de novembre s’obrirà només els caps de setmana i de cara als mesos d’hivern la idea és mantenir-ho obert, tot i que encara no queda clar de quina manera.

Dos ciclistes descansant i prenent alguna cosa aquest migdia al Coll d’Ordino. | A.O.G. / ELPERIÒDIC

En referència al punt d’informació, s’ha traslladat al Coll d’Ordino, perquè “considerem que és un lloc on és més fàcil accedir als turistes que entren a la vall”, ha ponderat Serracanta, afegint que ja s’han fet al voltant de 1.400 consultes referents a activitats d’interès dins de la vall.