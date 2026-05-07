Neix ‘Relleu Empresa’, una nova plataforma per connectar negocis sense relleu generacional amb emprenedors

La plataforma ‘Relleu Empresa’ ja és operativa amb l’objectiu de facilitar el traspàs de negocis del país que busquen continuïtat per jubilació dels propietaris i connectar-los amb emprenedors interessats a iniciar una activitat sense haver de començar de zero. La iniciativa, impulsada pel Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Andorra Business, arrenca amb dos negocis ja publicats i amb tota la informació necessària per fer-ne el traspàs.
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que el projecte sorgeix després d’una diagnosi sobre les necessitats del teixit comercial. “Vam fer una feina de diagnòstic per saber les necessitats del teixit comercial” i, d’aquí, en va sortir un pla amb una vintena d’eixos d’actuació, entre els quals el relleu generacional. González ha remarcat que “el relleu generacional al comerç és vital per la dinàmica econòmica i la dinàmica als carrers”.
Segons ha detallat, molts negocis “de tota la vida” i que continuen funcionant es troben amb la dificultat de no tenir continuïtat familiar. “La meva filla o el meu fill no volen continuar amb el comerç”, ha exemplificat. Davant aquesta realitat, el projecte es va compartir en una reunió de cònsols per estendre la iniciativa a totes les parròquies i treballar conjuntament amb els responsables de comerç comunals, la Cambra de Comerç i Andorra Business.
La directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Sol Rossell, ha defensat que la iniciativa “respon a un repte de país” i ha destacat la importància que “la capital tingui aquesta única veu amb tots units”. Rossell ha explicat que la plataforma busca “connectar un perfil amb un altre perfil” i estructurar el procés de relleu empresarial.
La plataforma permet als propietaris publicar el negoci “de manera estructurada”, posar en valor la seva activitat i accedir a possibles compradors. Al mateix temps, ofereix als emprenedors accés a negocis ja en funcionament i la possibilitat de no haver d’iniciar un projecte empresarial des de zero.
Per la seva banda, la directora general d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que la plataforma és senzilla d’utilitzar. “S’entra, s’omple un formulari i poden trucar a la Cambra o a Andorra Business per qualsevol dubte”, ha indicat, apuntant que la informació visible de cada negoci dependrà del que decideixi publicar-ne el propietari. Hidalgo ha remarcat que la iniciativa està pensada “per aglutinar empreses de tot el país” i que actualment no hi ha una estimació concreta del nombre de negocis que es podran incorporar a la plataforma.
Durant la presentació, González també ha destacat el dinamisme comercial de la capital i ha assegurat que aquest 2026 “hem notat un augment d’empreses”, un context que, segons ha defensat, reforça la necessitat d’impulsar eines que facilitin la continuïtat del teixit econòmic i comercial del país.