Mossèn Ramon rep l’homenatge del poble canillenc pels seus 60 anys de servei pastoral a la parròquia

Canillo ha retut aquest diumenge un homenatge a mossèn Ramon per commemorar els seus 60 anys de servei pastoral a la parròquia. L’acte ha començat amb una missa solemne a l’església de Sant Serni, on el sacerdot va iniciar el seu periple l’any 1966, i ha aplegat nombrosos veïns, fidels i una àmplia representació institucional, entre els quals el cap de Govern, Xavier Espot, el síndic general, Carles Ensenyat, i el cònsol major canillenc, Jordi Alcobé.
Després de la celebració religiosa, les autoritats i els assistents s’han desplaçat fins al passeig del riu que condueix a AINA, on s’ha inaugurat una exposició commemorativa formada per 60 fotografies que repassen alguns dels moments més destacats de la vida i la trajectòria pastoral de mossèn Ramon, així com el seu estret vincle amb la parròquia.
Durant l’acte, Alcobé ha posat en valor la figura del sacerdot, assegurant que «la seva vida està profundament lligada a la de Canillo» i destacant que «durant aquests 60 anys ha estat al costat de les persones, compartint els moments més importants de les seves vides i contribuint decisivament a fer créixer la nostra comunitat». També ha recordat que mossèn Ramon ha estat testimoni de la transformació de la parròquia, passant dels prop de 500 habitants que hi havia quan va arribar fins a l’actualitat, i ha remarcat especialment el llegat d’AINA, el qual ha qualificat de «referent per a Canillo i per a tot el país».
Per la seva banda, mossèn Ramon ha agraït el reconeixement rebut i ha assegurat que va «arribar amb humilitat per aprendre» i que ha servit «a la comunitat a qui agraeixo que m’acollís», tot recordant que també «he pogut participar en la creació d’AINA». L’homenatge ha conclòs amb un reconeixement públic a la seva trajectòria i a la petjada humana, social i espiritual que ha deixat al llarg de sis dècades de servei a Canillo.