Mor Miquel Àngel Canturri als 81 anys, figura del món jurídic i ambaixador d’Andorra davant la Santa Seu

Miquel Àngel Canturri ha mort als 81 anys a causa d’un atac de cor, deixant una trajectòria marcada per la seva implicació en l’àmbit jurídic i institucional del país. Al llarg de la seva vida professional, va compaginar l’exercici de l’advocacia amb responsabilitats públiques rellevants.
Nascut a Andorra la Vella el 1945, va desenvolupar durant dècades la seva activitat com a advocat, convertint-se en una figura reconeguda dins del sector. La seva vinculació amb el món jurídic el va portar també a assumir el deganat del Col·legi d’Advocats, així com a participar en diferents iniciatives i espais de debat especialitzats en dret.
El jurista va combinar l’exercici professional amb càrrecs públics i la representació diplomàtica del Principat
En l’àmbit institucional, Canturri va tenir un paper actiu durant els anys vuitanta, quan va presidir l’Òrgan de Radiodifusió d’Andorra (ORTA) i va formar part del Consell Executiu com a director de Finances. Aquestes responsabilitats el van situar en posicions clau dins l’estructura administrativa del país en una etapa de transformació.
La seva darrera etapa pública es va produir entre el 2010 i el 2011, quan va assumir la representació del Principat com a ambaixador davant la Santa Seu, durant el Govern encapçalat per Jaume Bartumeu. Des d’aquest càrrec, va contribuir a mantenir les relacions institucionals entre Andorra i el Vaticà.