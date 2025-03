Mor l’advocada i expolítica França Riberaygua als 56 anys després d’una llarga malaltia

França Riberaygua Marme, advocada i expolítica, ha mort avui als 56 anys després d’una llarga lluita contra una malaltia. Filla de l’exbatlle Jacint Riberaygua, va destacar per la seva trajectòria en l’àmbit jurídic abans d’endinsar-se en la política el 2015.

Riberaygua va iniciar la seva carrera política com a membre de Liberals d’Andorra, en què va exercir com a vicepresidenta. No obstant això, el 2018 va decidir desvincular-se del partit arran del pacte amb el Partit Socialdemòcrata per a les eleccions generals del 2019 i per discrepàncies internes amb el comitè parroquial d’Escaldes-Engordany.

L’any següent, el 2019, es va unir a Terceravia, el projecte liderat per Josep Pintat. En aquell mateix any, es va presentar com a número dos de la candidatura parroquial d’Escaldes-Engordany per a les eleccions generals, formant tàndem amb Josep Pubill. No obstant això, la llista no va aconseguir representació al Consell General.

El funeral de França Riberaygua se celebrarà demà a les 15.30 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. Prèviament, la vetlla tindrà lloc al tanatori nacional d’Escaldes entre les 10.00 i les 13.00 hores, on la família rebrà el condol.