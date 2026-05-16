  • El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, durant les declaracions amb la premsa. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Manifestació del 16 de maig

L’USdA avisa que el conflicte social per l’habitatge “ja és aquí” i reclama un gir “de 180 graus” en les polítiques actuals

Ubach denuncia que “tot puja a l’IPC menys els salaris” i que molts joves i pensionistes es veuen obligats a marxar per l’augment del cost de vida

La manifestació ciutadana convocada aquest dissabte per denunciar la crisi de l’habitatge ha reunit milers de persones als carrers en una protesta marcada per les crítiques a les polítiques socials i d’habitatge impulsades pel Govern. Abans de l’inici de la mobilització, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, ha defensat la convocatòria i ha assegurat que “tota iniciativa ciutadana és positiva, i més quan emana del poble”. En aquest sentit, ha advertit que “el que no pot ser és continuar de la manera que estem”, denunciant que a la ciutadania “se li denega la possibilitat de tenir l’IPC als salaris, un pis a preu digne i jubilacions dignes”.

Així, Ubach ha afirmat que “les lleis socials d’aquest país han de canviar” i que la política d’habitatge “ha de patir una reversibilitat de 180 graus”. “Necessitem que, d’una vegada per totes, els polítics comencin a treballar pel poble i que no sigui el poble qui treballi pels polítics”, ha remarcat, avalant, alhora, la possibilitat que les protestes vagin a més si no hi ha una resposta immediata per part de l’Executiu: “Nosaltres estem completament d’acord”, ha indicat, tot recordant que des del sindicat ja van advertir al Consell Econòmic i Social que “s’estava creant un conflicte col·lectiu”. “I aquí està el conflicte col·lectiu”, ha etzibat.

Ubach durant la mobilització fins a la seu de Govern. | Marvin Arquíñigo

Tanmateix, Ubach ha responsabilitzat directament el Govern de la situació actual: “El problema de l’habitatge l’han creat ells i continuen promocionant-lo ells”, ha afirmat, afegint que “el problema no són els pisos de 600 o 700 euros, sinó els de 2.000 i 2.500”. En aquesta línia, el sindicalista també ha advertit de les conseqüències socials de l’actual context immobiliari. “El que no podem continuar és deteriorant la classe mitjana andorrana i la classe treballadora”, ha manifestat, tot lamentant que “els nostres fills hagin de marxar d’aquest país perquè no poden emancipar-se” i que “els nostres avis hagin de marxar perquè no poden fer front als lloguers”.

Més enllà de l’habitatge, però, Ubach ha vinculat la protesta amb altres reivindicacions socials i laborals. “Andorra s’està convertint en un país insofrible”, ha declarat, criticant que “tot puja a l’Índex de Preus del Consum menys els salaris”. En aquesta línia, el dirigent sindical ha reiterat que el salari mínim hauria d’adaptar-se al cost real de vida i als preus actuals del mercat immobiliari: “Nosaltres ja vam dir que el salari mínim interprofessional havia de ser de 2.500 euros”, ha recordat, carregant, així, novament contra els elevats preus dels lloguers al país.

