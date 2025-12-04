Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Elena Hernández Molina
Òbit

Mor als 57 anys Maria del Carmen Garcia Oliva, vinculada al Partit Socialdemòcrata d’Encamp

La formació ha comunicat la defunció d’una afiliada molt activa a Encamp, amb una extensa trajectòria professional en salut mental

El Partit Socialdemòcrata ha comunicat aquest dijous la mort de Maria del Carmen Garcia Oliva, que tenia 57 anys i mantenia una participació activa en l’organització política d’Encamp. Garcia havia exercit com a psicòloga i infermera, i havia desenvolupat la seva tasca professional a l’àrea de salut mental del SAAS.

L’any 2023 va coordinar el comitè local del PS a la parròquia i va integrar tant la llista nacional a les eleccions generals com la candidatura d’Avancem a les comunals. En un missatge difós a les xarxes socials, la formació ha expressat el seu agraïment afirmant: “Has treballat incansablement per un país millor. Gràcies per tot, companya. Que la terra et sigui lleu”.

Nascuda a Barcelona el juliol del 1968 i resident a Andorra des de jove, Garcia comptava amb una formació acadèmica àmplia, amb una llicenciatura en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya i una diplomatura en Infermeria per la Universitat d’Andorra. També disposava d’un màster en psicologia clínica, legal i forense per la Universitat Complutense de Madrid i estava acreditada com a psicòloga forense pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Paral·lelament, cursava un màster en psicologia infantil i juvenil. La família ha informat que no hi haurà vetlla ni cerimònia pública i que la incineració es realitzarà en la més estricta intimitat.

