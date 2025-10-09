Ester Molné qualifica de “temeràries” les declaracions de Carine Montaner i defensa que “Andorra és un país segur”

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha respost aquest dijous les declaracions de la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, qui dimarts va assegurar en una entrevista a Ràdio i Televisió d’Andorra “no reconèixer aquesta Andorra” i havia vinculat la inseguretat ciutadana amb la immigració il·legal. Montaner també havia afirmat que el país és “massa permissiu amb la immigració irregular”, que “s’estaven produint dues violacions al mes” i que “les dones joves havien de vigilar per com vestien”, reclamant més mà dura contra els delinqüents i reincidents.
En aquest sentit, Molné ha rebutjat aquestes afirmacions i les ha qualificat de temeràries, afirmant que Andorra és un país segur i que és una irresponsabilitat generar alarma social sense fonaments. A més, ha assegurat que el Govern està “molt disgustat” amb les paraules de Montaner i ha remarcat que aquestes manifestacions són “absolutament falses”. Segons la ministra, durant el 2025 la Policia només ha intervingut en tres casos de presumpta violació i s’han produït dues detencions. “Clar que passen coses, però la Policia actua de manera contundent, i la Batllia també”, ha indicat, tot acusant la parlamentària d’actuar amb “irresponsabilitat” i de “distorsionar la realitat”.
En un altre ordre, i en relació amb les declaracions del president del Sindicat de la Policia, Hugo Guiomar, qui aquest dijous havia alertat de la manca d’agents i havia assenyalat la necessitat de contractar entre 30 i 40 policies més, Molné ha afirmat que cal distingir entre percepció i realitat. Així, ha assegurat que el Govern està treballant per reforçar els recursos del cos i que “la presència de bandes menors no vol dir que hi hagi inseguretat al país”.
Finalment, la ministra ha avançat que la setmana vinent es presentarà un pla de xoc que inclourà un increment de places a la Policia i noves incorporacions durant el 2026. A més, ha explicat que l’Executiu està ultimant els detalls i que l’objectiu és mantenir un alt nivell de seguretat i donar resposta a les necessitats operatives del cos policial.