Molné planteja elevar l’edat de consentiment sexual, però sense endurir les penes per delictes

Tal com ja es avançar aquesta setmana, el Ministeri de Justícia i Interior està estudiant modificar el Codi Penal per augmentar l’edat de consentiment sexual. Una casuística que ha confirmat aquest dimecres la titular de la cartera Ester Molné, en el marc obertura de l’any judicial 2025: “No és un augment de les penes el que ens estem plantejant”, ha apuntalat, tot i que no ha volgut entrar en detalls sense tenir abans “el feedback dels tribunals i del Col·legi d’Advocats”. Tanmateix, sí que ha remarcat que la mesura ha estat reclamada tant pel Tribunal de Corts com per la Fiscalia, mostrant-se alguns fiscals oberts a la proposta.

En aquest sentit, però, la ministra sí que ha volgut explicar que l’objectiu és modificar l’edat de consentiment sexual, la qual podria situar-se en 15 o 16 anys, però considerant diferents factors: el primer d’ells passaria per fixar el límit d’aquesta, mentre que el segon condicionant aniria lligat a la diferència d’edat. “No és el mateix que una persona de 15 anys tingui relacions sexuals amb una persona de 19 que les tingui amb una persona de 30”, ha ponderat, incidint especialment en “la maduresa d’aquesta persona”.

Molné també ha fet referència als processos de cooperació internacional en matèria de delictes sexuals i la dificultat que poden suposar les relacions amb països sense convenis de repartiment d’actius. “Hi ha països que, si no tenen conveni de repartiment d’actius, potser els hi és menys motivador cooperar”, ha esmentat.

Per altra banda, el fiscal general, Xavier Sopena, ha avalat aquesta posició i ha assenyalat que “a nivell dels delictes sexuals contra la llibertat sexual, i en especial tant de les agressions sexuals com el tema de la mateixa violació, les penes són suficientment importants”, remarcant que, en l’actualitat, la penalitat és de 3 a 10 anys. En aquest sentit, ha manifestat que la legislació determinarà si cal modular o modificar aquests delictes: “Les circumstàncies agreujants podrien incrementar significativament la condemna en casos de violació”, ha destacat.

La politització del cas CBD

Durant la seva intervenció, Sopena també ha abordat la polèmica generada al voltant de la fiscal Patricia Silvestre en el cas CBD. El fiscal general ha defensat l’actuació de la Fiscalia i ha subratllat que ells “sempre actuen sota l’autoritat jeràrquica del fiscal general”. A més, ha assenyalat que “estàvem en un context en què la Fiscalia ha estat privatitzada i, en aquestes circumstàncies, la Fiscalia entén que es tractava de defensar una posició molt concreta”. D’aquesta manera, Sopena ha insistit que “totes les manifestacions que fan els fiscals generals estan coordinades amb el fiscal general”, en un intent de rebaixar la controvèrsia i assegurar que les decisions preses responen a criteris tècnics i jurídics.