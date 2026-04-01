Molné apuntala que la llei en tràmit ha permès donar més ‘celeritat’ a la resolució dels expedients disciplinaris

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat que el projecte de llei en tràmit parlamentari introdueix millores per agilitzar els expedients disciplinaris al centre penitenciari de la Comella, un dels punts assenyalats recentment pel Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA). En declaracions sobre aquesta qüestió, Molné ha assegurat que el text legislatiu “ha reduït el procediment disciplinari per fer-lo més àgil”, amb l’objectiu d’escurçar els terminis actuals i millorar l’efectivitat de les sancions. Una vegada la llei sigui aprovada, “ja tindrem aquest nou procediment més agilitzat”, ha afirmat.
D’aquesta manera, la titular de Justícia ha remarcat que aquesta modificació respon a la necessitat de garantir que la sanció tingui un impacte real i immediat. En aquest sentit, ha apuntat que es busca reforçar “el principi de l’efectivitat de la pena”, de manera que les mesures disciplinàries s’apliquin “de seguit i no al cap de molt de temps”. Així i tot, i qüestionada pel grau concret de reducció dels terminis, la ministra ha indicat que el nou sistema podria suposar una disminució significativa dels temps de tramitació, tot i que, ara per ara, ha assenyalat que “ja hem reduït la meitat”.
Cinc noves places entre noves creacions i jubilacions
Per altra banda, i en relació amb un possible augment d’efectius al centre penitenciari, Molné ha avançat que pròximament es publicarà un edicte amb cinc noves places. Segons ha detallat, d’aquestes, dues corresponen a llocs de nova creació que no s’havien cobert fins ara, mentre que la resta responen a jubilacions. “Són dues places de nova creació i la resta de jubilacions”, ha indicat.