  • El centre penitenciari de la Comella. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Amb l'objectiu d'escurçar els terminis

Molné apuntala que la llei en tràmit ha permès donar més ‘celeritat’ a la resolució dels expedients disciplinaris

La ministra defensa que es busquen sancions “de seguit i no al cap de molt de temps” i anuncia dues places de nova creació i tres per jubilacions

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat que el projecte de llei en tràmit parlamentari introdueix millores per agilitzar els expedients disciplinaris al centre penitenciari de la Comella, un dels punts assenyalats recentment pel Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA). En declaracions sobre aquesta qüestió, Molné ha assegurat que el text legislatiu “ha reduït el procediment disciplinari per fer-lo més àgil”, amb l’objectiu d’escurçar els terminis actuals i millorar l’efectivitat de les sancions. Una vegada la llei sigui aprovada, “ja tindrem aquest nou procediment més agilitzat”, ha afirmat.

D’aquesta manera, la titular de Justícia ha remarcat que aquesta modificació respon a la necessitat de garantir que la sanció tingui un impacte real i immediat. En aquest sentit, ha apuntat que es busca reforçar “el principi de l’efectivitat de la pena”, de manera que les mesures disciplinàries s’apliquin “de seguit i no al cap de molt de temps”. Així i tot, i qüestionada pel grau concret de reducció dels terminis, la ministra ha indicat que el nou sistema podria suposar una disminució significativa dels temps de tramitació, tot i que, ara per ara, ha assenyalat que “ja hem reduït la meitat”.

Cinc noves places entre noves creacions i jubilacions

Per altra banda, i en relació amb un possible augment d’efectius al centre penitenciari, Molné ha avançat que pròximament es publicarà un edicte amb cinc noves places. Segons ha detallat, d’aquestes, dues corresponen a llocs de nova creació que no s’havien cobert fins ara, mentre que la resta responen a jubilacions. “Són dues places de nova creació i la resta de jubilacions”, ha indicat.

L’SPA adverteix d’expedients que arriben tard i deixen sense efecte les sancions en una Comella “sense rumb”

  • Parròquies, Societat
Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística
  • Parròquies, Societat
[Amb vídeo] La circulació a la CG-2 al Tarter recupera la normalitat després de l’esllavissada registrada dissabte
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella impulsa un nou concurs per reactivar l’espai dels Pouets amb iniciativa privada
