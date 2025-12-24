Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un vehicle del COEX en funcionament. | COEX
El Periòdic d'Andorra
Actuacions de millora

Millores a la base del COEX del refugi d’Envalira amb una nova depuradora i un dipòsit d’aigua de 3.000 litres

Els treballs han estat adjudicats definitivament per un import de 267.253,12 euros i tindran un termini d’execució de tres mesos

La base del COEX del refugi d’Envalira, a la parròquia d’Encamp, serà objecte d’un conjunt d’actuacions de millora que inclouen la renovació de paviments, la millora de les cotxeres i la instal·lació de nous sistemes de gestió d’aigües i hidrocarburs. Els treballs han estat adjudicats definitivament per un import de 267.253,12 euros i tindran un termini d’execució de tres mesos.

El projecte preveu, en primer lloc, el pintat de la cotxera petita de la base, respectant les instal·lacions existents, així com la restitució integral del paviment de la cotxera. Aquesta actuació inclou el repicat del paviment actual i la formació d’un de nou de formigó armat amb fibres, amb l’objectiu de millorar la resistència i la durabilitat de l’espai.

En l’àmbit de les instal·lacions, els treballs contemplen el subministrament i la instal·lació d’un dipòsit d’aigua de 3.000 litres a l’interior del magatzem. També està prevista la col·locació d’una depuradora d’aigües soterrada al pati de l’edifici, formada per un decantador primari, un reactor biològic i un clarificador, amb un cabal màxim autoritzat de 1.500 litres diaris.

El projecte preveu el pintat de la cotxera petita de la base, respectant les instal·lacions existents, així com la restitució integral del paviment de la cotxera

El projecte es completa amb la instal·lació d’un separador d’hidrocarburs soterrat, fabricat en plàstic reforçat amb fibra de vidre. Aquest equip tindrà una capacitat nominal de tractament de 6 litres per segon, un decantador de fangs integrat de 1.200 litres i una capacitat total d’emmagatzematge d’hidrocarburs de 1.800 litres.

L’obra ha estat adjudicada a l’empresa Construccions Roca mitjançant concurs nacional, amb procediment obert i tramitació ordinària, després de la licitació publicada al BOPA del 15 d’octubre del 2025. L’adjudicació va ser acordada pel Govern en la sessió del 17 de desembre, a proposta del Ministeri de Territori i Urbanisme.

