Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La mesura no té caràcter sancionador, sinó que respon a una acció d’ordenació administrativa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Sense inscripció de clients

Més d’un centenar d’habitatges turístics podrien perdre la llicència per manca d’activitat amb el nou text del Govern

Casal destaca que 363 habitatges ja han passat al mercat residencial i defensa la mesura per evitar “la retenció injustificada” sense ús efectiu

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat aquest dimecres, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que un total de 363 habitatges d’ús turístic han passat al mercat residencial des de l’entrada a tràmit parlamentari de la Llei Òmnibus. La dada s’emmarca en l’aprovació del reglament per a la cancel·lació de la inscripció dels habitatges d’ús turístic (HUT) que no registrin activitat: “Aquells allotjaments que no hagin inscrit clients al ROAT durant dotze mesos continus es donaran de baixa del registre”, ha indicat Casal, amb l’objectiu d’evitar “la retenció injustificada d’immobles per a usos que no s’exerceixen de manera efectiva”.

En aquest sentit, el ministre ha afegit que actualment “hi hauria més d’un centenar d’HUTs que es trobarien en aquesta casuística” i que, per tant, podrien perdre la llicència. Així, el text aprovat pel Govern estableix que, quan es detecti que un habitatge no ha registrat cap client al Registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT) durant dotze mesos consecutius, es procedirà a la cancel·lació d’ofici de la inscripció tant al Registre d’habitatges d’ús turístic com al Registre d’empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT).

Segons ha remarcat el portaveu, la mesura no té caràcter sancionador, sinó que respon a una acció d’ordenació administrativa. Així, ha indicat que els titulars podran tornar a sol·licitar la inscripció en cas de reprendre l’activitat, sempre que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent. Casal ha assenyalat que aquest reglament s’emmarca en el desplegament de la llei d’habitatge i ha apuntat que ha de permetre “millorar la fiabilitat del registre” i reforçar el control de l’activitat turística, tot destacant que la mesura contribuirà a “una ordenació més equilibrada i sostenible tant del turisme com del mercat de l’habitatge”.

Finalment, el ministre ha recordat que la nova regulació començarà a aplicar-se a partir del 17 d’abril, coincidint amb el primer aniversari de l’entrada en vigor de la llei, i ha apuntat que durant l’últim any també s’han obert expedients a allotjaments per no incorporar correctament les dades al sistema.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu