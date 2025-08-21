Més de 900.000 persones han visitat Andorra durant el mes de juliol i prop d’un 60% han estat excursionistes

El mes de juliol ha deixat un balanç a la baixa en l’arribada global de visitants, però amb un creixement en el nombre de turistes. Segons les dades oficials, 924.738 persones van entrar al país, un 3,2% menys que el mateix mes de l’any passat. D’aquest total, 542.199 van ser excursionistes (58,6%) i 382.539 turistes (41,4%). La diferència entre els dos perfils és clara: mentre que els turistes creixen un 5,8% respecte al 2023, els excursionistes cauen un 8,7%. Una tendència que explica bona part del descens global.
Si s’analitza l’origen, el visitant francès torna a mostrar símptomes de debilitat, amb una caiguda del 4,1%. La davallada és encara més acusada en el cas d’altres nacionalitats, amb un retrocés del 23,7%. En canvi, el mercat espanyol compensa parcialment aquesta pèrdua, amb un increment del 5%. En el còmput dels darrers dotze mesos, la fotografia és semblant: un descens global de l’1,5%, impulsat per la reducció del 6,5% en excursionistes, mentre que el turisme de pernoctació creix un 5,3%. Per procedència, França cau un 2,8%, els altres mercats un 9,7%, i Espanya suma un 2,6%.
L’estadística també revela canvis en el perfil del visitant. Gairebé la meitat (44,5%) ha viatjat en família, 3,3 punts més que l’any passat. En canvi, les visites en parella perden pes i se situen en el 35,8% (dos punts menys). Els viatges amb amics representen el 13,3% i els desplaçaments en solitari un 5,7%. Pel que fa a l’edat, la franja més habitual és la dels 45 als 64 anys, que concentra el 31,1% dels visitants.
El motiu principal per visitar Andorra continua sent el mateix: les compres. Un 59,5% del total ho assenyala com a raó del viatge, amb un predomini clar entre excursionistes (83,4%) i menor incidència entre turistes (36,8%). La natura apareix a molta distància, amb un 13,6%. En el cas dels turistes, l’estada mitjana s’allarga fins a 2,6 nits, un 4% més que fa un any. La gran majoria (76,28%) s’allotja en hotels, aparthotels o apartaments turístics, mentre que un 12,18% opta per cases d’amics, familiars o pròpia, i un 11,54% per altres opcions com càmpings.
Els establiments de quatre estrelles són els preferits, amb un 48% de quota. Pel que fa a la distribució geogràfica, Andorra la Vella concentra el 27% de les pernoctacions, seguida de prop per Escaldes-Engordany i la Massana, amb un 20% cadascuna.