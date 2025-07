Pla de prevenció

Més de 500 alumnes participen en tallers d’assetjament escolar dins el programa educatiu d’AR+I

Les activitats s’han desplegat als centres dels sistemes andorrà, espanyol i francès per fomentar la convivència i l’interès per la ciència

Un total de 547 alumnes d’entre deu i onze anys han participat aquest curs en el taller sobre assetjament escolar i pressió grupal, organitzat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I). Aquesta acció formativa, que s’inscriu dins del Pla de prevenció de l’assetjament escolar als centres educatius impulsat pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, s’ha dut a terme en 31 sessions repartides en disset centres dels tres sistemes educatius del país (andorrà, espanyol i francès). Els grups participants corresponen als cursos de cinquè (sistemes andorrà i espanyol) i CM2 (sistema francès). Les sessions, d’una hora de durada, han treballat la problemàtica de l’assetjament escolar a través de dinàmiques grupals, reflexió i diàleg.

Aquest taller forma part del conjunt de 124 sessions formatives que AR+I ha realitzat durant el curs escolar, amb un abast total de 2.325 alumnes d’edats compreses entre els tres anys i l’edat adulta. Aquestes activitats tenen l’objectiu d’apropar la ciència i la investigació als centres escolars i s’adrecen tant a l’alumnat com al professorat. Les intervencions es duen a terme principalment per la tècnica pedagògica de l’Aula d’AR+I, amb la col·laboració d’investigadors de la mateixa entitat.

En el mateix marc del Pla de prevenció, també s’ha realitzat el taller Com em relaciono amb els altres… i amb mi?, adreçat a alumnes d’onze i dotze anys. Aquesta proposta, centrada en la gestió emocional, ha comptat amb la participació de 679 estudiants d’onze centres escolars.

A més de les formacions presencials, l’Aula d’AR+I ha elaborat materials educatius en diversos formats, que poden ser utilitzats pels docents com a recursos complementaris. Paral·lelament, es treballa en xarxa amb entitats d’educació ambiental per desenvolupar materials i dinamitzar accions emmarcades en programes internacionals d’àmbit pirinenc. Aquestes iniciatives tenen com a finalitat divulgar i sensibilitzar sobre el patrimoni natural i cultural dels Pirineus.

Pel que fa a l’àmbit mediambiental, a primera ensenyança s’han organitzat els tallers Ruta interpretativa de Prats a Meritxell (30 participants), Fauna i flora d’Andorra (20 alumnes) i Geologia d’Andorra (20 alumnes més). A segona ensenyança, s’han dut a terme tallers sobre Riscos naturals i autoprotecció (698 alumnes en 32 sessions) i sobre Ones sísmiques (22 alumnes). A formació professional, AR+I ha participat en el projecte Tàndem i ha impartit sessions sobre el medi natural dins del curs de nacionalitat, amb temàtiques relacionades amb Andorra, a les quals han assistit uns 70 alumnes en classes de dues hores repartides entre diversos semestres.