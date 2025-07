Dades d’Educació 2024

Més de 3.000 joves van abandonar algun estudi oficial l’any 2024, sobretot en nivells universitaris o superiors

L’ocupació laboral i la manca d’interès pel programa formatiu són les principals causes d’abandonament entre el col·lectiu de 15 a 34 anys

De les 21.618 persones d’entre 15 i 34 anys registrades a Andorra a finals del 2024, el 14,4% (3.113 joves) va abandonar algun tipus d’estudi oficial, segons ha publicat aquest dijous el Departament d’Estadística. Aquesta xifra inclou tant els qui van canviar d’especialitat dins d’un pla de formació com aquells que van interrompre temporalment els estudis per un període superior al de vacances sense reprendre’ls.

D’entre aquests joves, la gran majoria (95,3%) va interrompre només una formació acadèmica, mentre que un 4,7% va iniciar i abandonar més d’un programa educatiu. Per gènere, el percentatge d’abandonament va ser del 16,3% en homes i del 12,1% en dones.

L’edat també marca diferències significatives: el grup de 15 a 24 anys va registrar el menor índex d’abandonament (8%), mentre que el més elevat es va donar en el tram de 25 a 29 anys (20%). Pel que fa a la situació laboral, el percentatge més alt es va detectar entre les persones ocupades, amb un 88% dels casos.

El 64,6% dels abandonaments es va produir en el nivell d’estudis terciaris —és a dir, formació professional de grau superior o estudis universitaris—, mentre que el 35,4% es va donar en etapes secundàries o inferiors. Entre els motius declarats, el 31,6% va deixar els estudis per preferència a treballar i el 24,5% per causes relacionades amb el programa formatiu, com falta d’interès, dificultat o manca d’adequació a les necessitats.

Pel que fa al nivell assolit, l’any 2024 s’ha observat una reducció dels joves amb només estudis obligatoris, que passen del 29,1% al 27,8%. També destaca un augment dels qui han completat estudis terciaris, del 27,5% al 32,8%, mentre que els estudis secundaris es mantenen estables.

La participació en formació recent també ha augmentat de manera notable: un 45,9% dels joves va prendre part en activitats formatives durant el 2024, amb una presència més elevada entre les dones (53%).

Finalment, en relació amb l’adequació del nivell educatiu al mercat de treball, el 50,8% considera que el seu grau de formació és l’adequat per al lloc que ocupa, mentre que el 29,3% el percep com superior. Les competències específiques i les habilitats professionals també es valoren positivament en un 57,7% i 66,4% dels casos, respectivament, sense diferències destacades entre sexes ni nacionalitats.