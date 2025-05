Suport col·lectiu visible

Un llaç humà de 250 persones omple Sant Julià per trencar l’estigma que encara arrossega el càncer

L’acció simbòlica, emmarcada dins l’Agenda Social AMIC, busca transmetre esperança i visibilitzar una malaltia que afecta cada vegada més persones

Més de 250 persones han participat aquest dimarts en un llaç humà a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, en un acte de suport i solidaritat amb les persones que han patit o estan patint càncer. L’activitat, organitzada en el marc de l’Agenda Social AMIC, ha omplert l’espai central de la parròquia amb una representació simbòlica en forma de llaç, construïda amb cartolines blanques i una disposició estratègica que ha estat fotografiada per difondre un missatge d’esperança.

L’acció vol trencar tabús i transmetre que el càncer no és necessàriament un final, sinó una lluita que molts aconsegueixen superar. Hi han participat ciutadans de la parròquia, alumnes de les dues escoles de la localitat, treballadors comunals, usuaris de la llar de jubilats Laurèdia i estudiants del primer curs del programa de microbioma i immunoteràpia, que s’imparteix aquesta setmana.

“La idea és visibilitzar la malaltia i mostrar el nostre suport tant als malalts com a les seves famílies”, ha explicat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. “És una realitat molt comuna, per desgràcia, i ningú n’està exempt. Per això, aquestes iniciatives són fonamentals per visibilitzar allò que molta gent viu en silenci”.

Cortesao ha insistit en la importància de parlar del càncer sense por ni estigmes. “Sovint evitem abordar aquest tema amb els joves, però és essencial fer-ho, perquè cada cop hi ha més persones que aconsegueixen superar-lo“, ha dit. “Cal transmetre un missatge d’esperança: avui dia, el càncer no sempre significa un desenllaç fatal”.

La iniciativa forma part del conjunt d’activitats de sensibilització de l’Agenda Social AMIC, que té com a objectiu fer arribar a tota la població la importància d’afrontar aquesta malaltia amb suport i optimisme. “Quan vam crear les iniciatives de l’AMIC, buscàvem tenir impacte i arribar al públic general. Tot i que no sempre és fàcil, accions com aquesta demostren que és possible“, ha afirmat Climent Casals, cap del servei de microbiologia de l’Hospital Clínic. “El càncer és una malaltia molt greu, però veure la implicació de persones de totes les edats i àmbits és molt emocionant”.