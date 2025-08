Sanejament anual del bestiar

Més de 200 caps de boví participen en la tradicional vacada i el control veterinari a Canillo

Set explotacions ramaderes reuneixen la cabana vacuna per a la revisió sanitària i el canvi de pastures cap a la vall d’Incles

El sanejament de la cabana bovina de Canillo s’ha dut a terme aquest dimecres als terrenys de la Solana del Forn, amb la presència de més de 200 animals procedents de set explotacions ramaderes de la parròquia. Durant la jornada, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha administrat la vacuna i ha realitzat l’exploració veterinària oficial, verificant l’estat de salut de cada exemplar.

Aquesta xifra de bestiar es manté estable respecte a anys anteriors, indicant la bona situació de l’activitat ramadera a la zona. La major part dels animals són de raça bruna, amb presència també de llemosines, xeroleses i blonde d’Aquitanie.

A l’acte han assistit ramaders i representants del comú, encapçalats pel cònsol menor, Marc Casal, i diversos consellers, que han aprofitat la trobada per debatre qüestions relacionades amb el sector. El tradicional pas de la vacada cap a les pastures de la vall d’Incles tindrà lloc properament, i el bestiar hi romandrà fins a finals de temporada abans de retornar a les explotacions per l’hivern.