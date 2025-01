Més de 1.200 controls han permès detenir a 19 imprudents conduint sota els efectes de l’alcohol i les drogues

La Policia ha efectuat un total de 1.248 controls durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que es va engegar entre els passats dies 12 de desembre del 2024 i l’1 de gener d’enguany. En decurs d’aquestes tres setmanes, s’ha detingut per aquesta causa a 19 persones, de les quals un total de 17 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia i dues altres, per consum de tòxics. A més, tres d’elles s’han vist implicades i han desencadenat accidents amb danys materials, mentre que una altra va ser arrestada quan se la va detectar conduint amb el permís suspès.

Val a dir que entre el total de persones detingudes, la gran majoria residents al país, 15 són homes i 4, dones. La meitat dels implicats han donat positiu (10), i han estat controlats així amb taxes d’alcoholèmia d’entre 1,21 i 1,60; mentre que altres quatre han registrat taxes d’entre 0,87 i 1,20 i els tres restants, situant-se en el barem entre 1,61 i 2. Un aspecte positiu d’aquesta campanya festiva ha sigut que cap de les persones controlades ha superat els dos grams d’alcohol per litre de sang, de manera que la taxa més elevada ha estat d’1,86.

Finalment, i quant a les edats dels infractors, de les 19 persones detingudes, tres tenen entre 18 i 25 anys; nou altres entre 26 i 40 anys i, els set restants, més de 40. Altrament, la Policia també ha informat avui que durant el decurs de la campanya també ha interposat nou sancions administratives per conduir amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87.