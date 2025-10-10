Mas posa l’accent en la visibilització de la salut mental durant la jornada mundial dedicada al seu reconeixement

Andorra ha commemorat aquest divendres el Dia Mundial de la Salut Mental amb un acte que ha posat en relleu la importància de donar visibilitat a aquesta qüestió i combatre l’estigma que encara l’envolta. La ministra de Salut, Helena Mas, ha participat en el partit de bàsquet solidari ‘Dona’t un temps’, impulsat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb la col·laboració del Govern i el BC MoraBanc Andorra.
Durant la seva intervenció, Mas ha destacat que enguany la commemoració coincideix amb “un moment molt especial: la posada en marxa del nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, que s’inaugurarà el dijous 23 d’octubre”. Segons la ministra, aquest nou espai “representa un pas endavant en el nostre model d’atenció, apostant per la proximitat, la integració i el suport continuat”. En aquest sentit, Mas ha remarcat que la salut mental comunitària “no es limita a tractar trastorns, sinó que treballa per prevenir, acompanyar i enfortir vincles”, assegurant que aquest enfocament és “una eina essencial per construir comunitats més saludables, solidàries i resilients”, i ha afegit que “ens obre una finestra molt gran, perquè traiem la salut mental de l’hospital i l’apropem a la comunitat”.
Per altra banda, el director assistencial del SAAS, Marcos Gutiérrez, ha recordat que “sense salut mental no hi ha salut” i ha insistit que aquesta “interpel·la a tothom, sense excepció”. Així, ha fet una crida a consolidar un sistema “més accessible, humà i centrat en les persones”, i ha apuntat que demanar ajuda “no és un signe de feblesa, sinó d’autèntica valentia”. En aquesta línia, el doctor Joan Soler, responsable de Salut Mental del SAAS, ha reflexionat sobre el lema d’enguany, ‘Dona’t un temps’, afirmant que “aturar-se i reconèixer que no estem bé no és debilitat, és un acte de fortalesa i de consciència”. Soler ha destacat la necessitat de “viure en comunitat, escoltar sense jutjar i cuidar-nos mútuament”, i ha recordat que “una de cada vuit persones patirà una malaltia mental al llarg de la seva vida”.
L’acte ha comptat també amb la presència de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín; la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, així com representants del SAAS i d’associacions vinculades a l’àmbit de la salut mental. En aquesta segona edició del partit, s’ha subratllat el valor de l’esport com a eina de cohesió, prevenció i benestar emocional. La lectura del manifest ha anat a càrrec de Rosa, usuària del servei de salut mental, qui ha expressat un missatge col·lectiu de compromís i esperança. “Sense salut mental no hi ha salut física, i és de vital importància que tothom s’hi impliqui”, ha llegit amb emoció. El text ha defensat una Andorra “que cuida, escolta i acompanya”, amb recursos “accessibles i efectius per a totes les persones, sense distincions d’edat, gènere o condició social”.