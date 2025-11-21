El Ministeri de Salut anuncia una revisió de tarifes en cirurgies i especialitats per garantir una competitivitat professional

El Ministeri de Salut ha situat en primer pla la revisió de les tarifes mèdiques i ja treballa en una actualització dels preus d’alguns actes, especialment els relacionats amb la cirurgia i diverses especialitats. La ministra de Salut, Helena Mas, ha confirmat que el procés està en marxa i que es durà a terme amb l’assessorament del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA): “És cert que volem fer una revisió d’aquestes tarifes”, ha apuntalat.
“És cert que volem fer una revisió d’aquestes tarifes, en particular d’aquestes que tenen a veure amb actes de cirurgia o amb algunes especialitats” – Helena Mas
En aquest sentit, la titular de Salut ha detallat que l’ajust es concentrarà en actes quirúrgics i especialitats específiques, i ha remarcat que es tracta d’una feina imprescindible per mantenir al dia la cartera de serveis: “És una part important per mantenir actualitzada aquesta cartera”. A més, ha destacat que l’actualització respon també a un objectiu estratègic per reforçar la competitivitat del sistema sanitari: “Ser atractius i poder reclutar professionals de la salut a Andorra”.