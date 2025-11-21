Marticella nega que els propietaris vulguin apujar un 30% els lloguers i reclama “liberalització total” del sector

El president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI), Jordi Marticella, ha desmentit que els propietaris tinguin la intenció d’aplicar increments del 30% als lloguers, tal com s’havia interpretat arran d’unes declaracions recents. Segons ha aclarit, aquesta xifra “no respon a cap proposta de pujada”, sinó a un càlcul del que els propietaris “han deixat d’ingressar” després d’anys d’IPC acumulat i pròrrogues obligatòries.
Marticella ha remarcat que la situació actual és d’intervenció del mercat. “Els lloguers estan intervinguts i tenim pròrrogues obligatòries”, ha dit, tot defensant que la reivindicació de l’APBI és clara: “Volem la liberalització total del sector del lloguer”. Tot i això, ha admès que l’entitat és conscient del context i està disposada a buscar punts d’acord: “Som realistes i entenem la situació”, motiu pel qual es treballa en un model “amb garanties perquè tothom se senti més tranquil”.
“Això no vol dir que demanarem a tots els inquilins un increment del 30% ni de lluny” – Jordi Marticella
En aquest marc, l’APBI negocia amb el Govern la possibilitat d’establir un increment màxim vinculat a contractes més llargs. “Volem establir un augment d’un 15% a canvi d’un contracte que et deixa estar tranquil durant 5 o 6 anys”, ha explicat. La referència al 30% prové de l’estimació de pèrdues acumulades: “Això no vol dir que demanarem a tots els inquilins un increment del 30% ni de lluny”.
El president ha insistit que cada cas dependrà del criteri del propietari. “És una potestat”, ha apuntat, recordant que molts no aplicaran increments elevats si mantenen una relació positiva amb els llogaters. “Potser no l’aplico perquè són gent que han estat amb mi tota la vida i sempre m’han pagat”, ha afegit. En aquest sentit, ha assenyalat que, sovint, “no interessa que hi hagi rotació”, perquè un canvi d’inquilí pot implicar noves inversions en el pis.
“Volem la liberalització total del sector del lloguer, però som realistes i entenem que cal posar garanties perquè tothom se senti més tranquil” – Jordi Marticella
Marticella també ha fet èmfasi que maximitzar rendiments no és l’objectiu de tots els propietaris. “A vegades vas a optimitzar-lo, que és diferent”, ha dit, posant d’exemple increments moderats del 5% vinculats a contractes de cinc anys: “Garanteixo que la persona segueix, s’han portat bé i tots tranquils”. En qualsevol cas, ha recordat que la decisió final sobre el topall d’increment serà del Govern: “Nosaltres podem demanar la lluna, però al final serà el Govern que ens dirà fins a on pot ser l’augment”.