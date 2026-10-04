Escaldes nega haver avalat el projecte d’habitatge del Govern i denuncia que no s’ha consensuat amb els comuns

El Comú d’Escaldes-Engordany ha negat haver donat el vistiplau al Projecte de llei per fomentar la construcció d’habitatge assequible presentat pel Govern i ha criticat la manca de consens amb les corporacions comunals. En resposta a les manifestacions de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, la corporació assegura que no ha validat el contingut del text, el qual considera «poc treballat», i sosté que tampoc s’ha avaluat adequadament l’impacte que les mesures plantejades poden tenir sobre les parròquies.
Així, els cònsols, Rosa Gili i Quim Dolsa, consideren que la manera de procedir evidencia «la improvisació del Govern» i recorden la reunió de cònsols del passat 30 de juny, en la qual va participar Marsol. Segons expliquen, els mandataris comunals no havien estat informats prèviament del motiu concret de la seva compareixença i, durant la trobada, la ministra va exposar les intencions de l’Executiu en matèria d’habitatge i va demanar fomentar la col·laboració publicoprivada. El comú recalca que aquella exposició «en cap cas» va suposar la validació posterior del projecte legislatiu.
El comú escaldenc defensa que les solucions no han de passar necessàriament per augmentar la construcció i reivindica les polítiques urbanístiques i fiscals adoptades durant els darrers anys
Malgrat les discrepàncies amb el text, la corporació referma el seu compromís amb l’habitatge assequible i comparteix la necessitat d’incrementar l’oferta de lloguer a preus accessibles. En aquest sentit, defensa que les solucions no han de passar necessàriament per augmentar la construcció i reivindica les polítiques urbanístiques i fiscals adoptades durant els darrers anys.
Entre aquestes mesures, el comú escaldenc recorda la suspensió temporal de noves llicències urbanístiques acordada el gener del 2024 mentre es revisava el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), així com la modificació de les bonificacions de l’impost de construcció perquè beneficiïn únicament els projectes destinats a lloguer assequible. També destaca la possibilitat de materialitzar les cessions urbanístiques obligatòries en unitats immobiliàries, una fórmula aplicada als locals de l’avinguda del Fener i prevista a la futura planta d’aparcament del Clot d’Emprivat, la qual incorporarà més de 130 places públiques i cobertes.
Finalment, Escaldes-Engordany posa com a exemple de col·laboració entre administracions el projecte d’habitatges de lloguer assequible de l’avinguda del Pessebre, impulsat inicialment pel comú i al qual posteriorment es va incorporar l’Executiu.