Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Editorial

Tecnologia sí, però amb garanties des del primer dia

La decisió d’Educació de retirar definitivament els iPads de primera ensenyança és coherent si no es pot garantir una supervisió adequada dels dispositius. Davant d’alumnes d’aquestes edats, la seguretat no pot quedar subordinada a la utilitat d’una eina. Però el dictamen desfavorable de l’auditoria deixa una pregunta inevitable: com és possible que aquestes limitacions no s’haguessin detectat abans? Si Apple School Manager no està disponible a Andorra i aquesta absència impedeix un control complet, cal preguntar-se amb quines garanties s’havia desplegat fins ara el model. La retirada resol el problema immediat, però no el debat de fons. L’escola no pot girar l’esquena a una tecnologia amb la qual els alumnes hauran de conviure, i substituir una pantalla per una altra tampoc és, per si mateix, una política educativa. Educació ha d’explicar ara quin model digital vol per a les aules, amb quines finalitats pedagògiques, a quines edats i, sobretot, amb quines garanties.

Altres Editorials
Prevenir abans que reparar
Una oportunitat que ha de deixar indústria al país
Comparteix
Últimes notícies
  • Parròquies, Política, Societat
Escaldes carrega contra l’Executiu per la llei d’habitatge: «Pretén que els comuns siguem un apèndix més»
  • Educació, Societat
Els riscos de seguretat detectats en els iPads deixen els dispositius fora de les aules escolars de primera ensenyança
  • Política
Luxemburg defensa l’Acord d’associació i reclama deixar de ‘veure’ la Unió Europea com «ovnis o extraterrestres»
Articles d'opinió
Hope Palestina
Cisjordània, un exemple de resiliència
Jordi Castellet i Sala
Més Europa, si us plau
Roser Coll
L’elegància de no haver de demostrar res
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu