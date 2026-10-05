Tecnologia sí, però amb garanties des del primer dia

La decisió d’Educació de retirar definitivament els iPads de primera ensenyança és coherent si no es pot garantir una supervisió adequada dels dispositius. Davant d’alumnes d’aquestes edats, la seguretat no pot quedar subordinada a la utilitat d’una eina. Però el dictamen desfavorable de l’auditoria deixa una pregunta inevitable: com és possible que aquestes limitacions no s’haguessin detectat abans? Si Apple School Manager no està disponible a Andorra i aquesta absència impedeix un control complet, cal preguntar-se amb quines garanties s’havia desplegat fins ara el model. La retirada resol el problema immediat, però no el debat de fons. L’escola no pot girar l’esquena a una tecnologia amb la qual els alumnes hauran de conviure, i substituir una pantalla per una altra tampoc és, per si mateix, una política educativa. Educació ha d’explicar ara quin model digital vol per a les aules, amb quines finalitats pedagògiques, a quines edats i, sobretot, amb quines garanties.