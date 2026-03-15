Marta Osuna analitzarà la confiança electrònica i la Cartera Digital en ‘El Teler Daurat’, el pròxim dimecres

La confiança electrònica i la Cartera Digital, eines clau per al futur de les relacions entre ciutadans, empreses i administració, seran al centre de la propera edició d’’El Teler Daurat’, que comptarà amb la participació de Marta Osuna, cap de l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra (OSCEPA).
L’espai de converses empresarials, que forma part de la iniciativa social d’AUMENTIUM i és conduït per la CEO i cofundadora Jessica Rivera, abordarà com els serveis públics de confiança electrònica contribueixen a fer més senzilles i segures les interaccions digitals i a reforçar la confiança de ciutadans i empreses en l’entorn digital.
“La confiança electrònica no és només una peça tecnològica, és la base perquè tota la nostra activitat digital —tant empresarial com administrativa— es pugui desenvolupar amb garanties de seguretat”, ha explicat Rivera. “Per això és important entendre què és l’OSCEPA i com la seva tasca té un impacte real en el dia a dia i en el teixit productiu”.
La convidada, Marta Osuna, detallarà quina és la funció de l’OSCEPA —l’oficina que centralitza els serveis de confiança electrònica del Principat— i com aquests serveis permeten verificar la identitat i fer possibles interaccions digitals fiables. Així mateix, posarà l’accent en la Cartera Digital, una eina que permet als usuaris tenir la seva identitat digital i altres credencials en format digital amb garanties jurídiques.
La conversa vol donar a conèixer els serveis de confiança electrònica que ofereix l’OSCEPA i posar en context l’impacte de la Cartera Digital per a ciutadans i empreses: com pot agilitzar tràmits del dia a dia i per què es considera una peça estratègica per al desenvolupament tecnològic del país. A més, els assistents podran veure exemples pràctics d’ús i els beneficis que pot aportar en àmbits com ara l’autenticació de la identitat o els processos administratius digitals.
Rivera ha remarcat que, com és habitual, l’espai vol fomentar un diàleg obert amb la participació de l’audiència. “No es tracta d’una entrevista tradicional, sinó d’un espai en què les persones assistents —sigui com a ciutadans o com a professionals— puguin participar, preguntar i compartir les seves aportacions”, ha dit.
Segons Rivera, la sessió vol esdevenir un punt de trobada entre institucions, empreses i ciutadania per reflexionar sobre els reptes de la transformació digital i entendre per què una infraestructura de confiança digital sòlida és clau per al dia a dia i per al teixit productiu.
L’esdeveniment tindrà lloc el 18 de març a les 19.00 hores a l’Hotel Roc Blanc, amb accés gratuït prèvia inscripció. L’organització espera reunir professionals i persones interessades en la transformació digital del país, la seguretat digital i l’ús de la tecnologia en l’àmbit empresarial i social.