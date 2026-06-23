Marsol admet que de les 800 gestories autoritzades al Principat «realment n’hi ha moltes menys que exerceixen»

Llum verda al projecte de llei que regularà per la professió de gestor administratiu a Andorra i crearà el seu col·legi professional, amb l’objectiu de reforçar la seguretat jurídica i establir criteris homogenis per a l’exercici d’una activitat que fins ara no disposava d’un marc normatiu específic. Així ho ha defensat la titular de la cartera d’Economia i Treball, Conxita Marsol, qui ha dit que la iniciativa permetrà «professionalitzar el sector» i garantir que les persones que intervenen en tràmits administratius ho facin amb les garanties adequades.
Tanmateix, val a dir que la nova normativa arriba en un ‘context’ en què hi ha prop de 800 activitats autoritzades que inclouen la figura del gestor administratiu, tot i que, segons ha admès Marsol, la realitat podria ser força diferent. «Sabem que d’aquestes 800 autoritzades realment n’hi ha moltes menys que exerceixen al país», ha afirmat la ministra, atribuint aquesta situació a la ‘facilitat’ amb què fins ara es podia donar d’alta una gestoria al Principat: «Era molt fàcil dir: ‘Obro una gestoria, perquè no hi ha condicions’».
«Sabem que d’aquestes 800 autoritzades realment n’hi ha moltes menys que exerceixen al país» – Conxita Marsol
Així, i amb la voluntat doncs de posar ordre a la situació, s’estableix l’obligatorietat de col·legiar-se per exercir la professió, alhora que es fixen requisits d’accés vinculats a la titulació i a la capacitació professional. Tanmateix, el text incorpora un règim transitori pensat per als professionals que ja desenvolupen aquesta activitat. En aquest sentit, Marsol ha explicat que la majoria dels gestors que actualment exerceixen al país podran integrar-se al nou sistema sense necessitat d’acreditar una titulació específica, sempre que «acreditin que estan un any exercint la professió, que tenen les autoritzacions administratives corresponents i que tenen un establiment obert».
Amb tot, la ministra ha recordat que el projecte encara haurà de seguir la seva tramitació parlamentària i que el contingut és «susceptible de possibles esmenes» per part dels grups parlamentaris. Tanmateix, i si finalment la llei acaba entrant en vigor (tot fa pensar que sí tenint en compte la majoria parlamentària de DA), els professionals que compleixin els requisits disposaran de sis mesos per inscriure’s al nou Col·legi Oficial de Gestors Administratius d’Andorra. «Si no t’has inscrit tot i reunir les condicions, hauràs de tenir el títol i entrar per tràmit normal», ha assenyalat Marsol, remarcant que la regulació servirà per combatre l’intrusisme i reforçar la confiança en uns professionals que actuen com a «intermediaris» entre la ciutadania i l’administració pública.