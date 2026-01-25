Marrugat afirma que la Creu Roja alinea el seu pla amb el 2030 internacional i l’adapta a les necessitats del país

La Creu Roja Andorrana afronta els pròxims anys amb una estratègia clara per anticipar-se als canvis socials i reforçar la seva capacitat de resposta. La presidenta de l’entitat, Vicky Marrugat, traça un horitzó fins al 2026 marcat per l’envelliment de la població, la salut mental del jovent, les emergències climàtiques i la necessitat de consolidar una organització àgil, transparent i preparada.
L’entitat treballa alineada amb el pla estratègic 2030 de la Federació Internacional de la Creu Roja, però sempre adaptant-lo a la realitat del país. “La nostra dimensió ens permet ser molt més ràpids i pròxims a la ciutadania”, ha afirmat Marrugat a l’ANA. La Creu Roja Andorrana basa el seu futur immediat en un pla estratègic propi, però coordinat amb la visió internacional del moviment humanitari. “El pla estratègic de la Creu Roja Andorrana va alineat amb el pla estratègic 2030 de la Federació Internacional, tot i que ens basem sobretot en les necessitats reals del país”, explica Marrugat.
Aquest full de ruta ha de permetre anticipar-se als canvis socials i globals, reforçar les estructures internes i millorar la capacitat de resposta davant situacions d’emergència. En aquest sentit, Marrugat ha avançat que esperen poder “presentar el pla estratègic el primer trimestre de l’any 2026”, tot indicant que volen ser cada cop més “transparents” amb els socis i voluntaris de l’ens.
L’entitat ha reforçat l’organització amb un director general, Jordi Ribes, incorporat el 10 de novembre per donar resposta a més projectes
En aquest sentit, la Creu Roja va reforçar la seva estructura organitzativa amb el nomenament del nou director general, Jordi Ribes, que es va incorporar al càrrec el 10 de novembre. Aquesta decisió s’emmarca en l’estratègia de l’entitat per preparar-se davant els reptes socials i humanitaris dels pròxims anys i dotar-se d’una estructura més sòlida i professionalitzada. La presidenta de la Creu Roja remarca que la creació i cobertura d’aquesta posició respon a una necessitat detectada arran de l’increment de projectes i de la complexitat de l’organització. “La Creu Roja ha crescut molt, tant en volum de projectes com en responsabilitats, i necessitàvem una figura que pogués coordinar-ho tot de manera transversal”, ha explicat.
Segons Marrugat, el director general assumeix un paper “essencial” en la gestió quotidiana i en la coordinació dels equips tècnics, que permet que els òrgans de govern se centrin en l’estratègia. “El full de ruta està alineat amb l’agenda 2023”, ha expressat Marrugat, tot indicant que Ribes s’encarregarà de coordinar i fer possible la creació del pla estratègic que Creu Roja té previst pel primer semestre de l’any. “Tot això no ho fem per créixer com a organització, sinó per poder donar una millor resposta a les persones que ho necessiten”, ha conclòs.
L’ARCA: 29 persones allotjades i 23 habitacions ocupades
Un dels projectes destacats dels darrers mesos és l’obertura de l’ARCA, un recurs residencial de curta durada amb 36 habitacions i una capacitat màxima de 68 places. Actualment, hi ha 29 persones allotjades, que ocupen 23 habitacions.
“Són persones que entren a l’ARCA per rebre un acompanyament temporal que els permeti recuperar una vida social, laboral i econòmica”, ha explicat la presidenta. L’equip tècnic, format per professionals de Govern i de la Creu Roja, acompanya aquestes persones en processos d’inserció laboral, recerca d’habitatge i estabilització personal. “L’acompanyament sigui el que sigui. El que necessitin aquelles persones”, ha assenyalat Marrugat.
El voluntariat, un dels grans reptes de futur
Actualment, la Creu Roja Andorrana compta amb 4.602 socis i una base de 2.500 voluntaris, xifres que, tot i ser positives, evidencien la necessitat de continuar treballant per captar noves incorporacions, especialment entre la població jove. “Ser voluntari avui en dia costa. Implica donar el teu temps a canvi de res, i això és un repte per a totes les societats nacionals”, reconeix la presidenta.
Per això, la Creu Roja vol intensificar les accions de sensibilització, especialment en entorns educatius i digitals, per explicar què significa ser voluntari i què aporta a l’àmbit personal. “El voluntariat és una experiència molt enriquidora, però fins que no ho fas no t’adones del que t’aporta”, assegura Marrugat, tot apuntat que les xarxes socials seran l’aliada per tal d'”atraure els més joves a dur a terme tasques de voluntariat solidàries”.