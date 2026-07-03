Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Trobada institucional a Astúries. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Conferència Iberoamericana

Marín defensa a Astúries la professionalització del sector de les cures i el reforç de l’atenció domiciliària

La ministra aposta per la formació de les treballadores familiars i un ús responsable de la intel·ligència artificial en els serveis socials

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha defensat aquesta setmana el model andorrà de cures durant la VI Conferència Iberoamericana Ministerial de Treball i la IV Conferència Iberoamericana Ministerial d’Afers Socials i Desenvolupament Inclusiu, celebrades a Avilés (Astúries). Les trobades, preparatòries de la XXX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc al novembre a Madrid, han servit per compartir experiències sobre els reptes socials derivats de l’envelliment de la població i la dependència.

Durant la seva intervenció, Marín ha exposat les principals línies d’actuació impulsades pel Govern per reforçar els sistemes de cures i suport, incidint especialment en l’ampliació progressiva del Servei d’Atenció Domiciliària i en la formació i especialització de les treballadores familiars. Segons ha defensat, aquestes mesures han de permetre oferir una atenció més propera, inclusiva i adaptada a les necessitats de les persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència, alhora que contribueixen a dignificar una professió considerada essencial.

Marín ha reivindicat la necessitat de continuar avançant en la professionalització del sector de les cures, apostant per la formació contínua i un major reconeixement social

En l’àmbit laboral, la ministra també ha reivindicat la necessitat de continuar avançant en la professionalització del sector de les cures, apostant per la formació contínua i un major reconeixement social d’aquests perfils professionals. Així mateix, ha apuntat que la transformació digital i la intel·ligència artificial poden esdevenir eines útils per millorar l’organització i la qualitat dels serveis, sempre que el seu desplegament es faci sota supervisió humana i amb garanties per als drets tant dels treballadors com dels usuaris.

Les jornades han conclòs amb l’adopció de les Declaracions d’Avilés, les quals recullen compromisos comuns per reforçar els sistemes de cures, impulsar la inclusió social, avançar en la professionalització del sector i promoure un ús responsable de la intel·ligència artificial. Igualment, els ministres participants han aprovat la Carta Iberoamericana de les Cures i els Suports, la qual esdevindrà el marc de referència per al desenvolupament de futures polítiques integrals en aquest àmbit.

Comparteix
Notícies relacionades
Hope Palestina demana una reunió amb Govern abans de vacances per activar l’evacuació del jove palestí Hamdy Abu
David Rodrigo se sincera: «Feia mal als ulls quan un club amb impagaments continuava signant contractes»
La investigació pel cas del traficant arrestat amb cocaïna a Escaldes identifica un presumpte distribuïdor

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Associació de Residents Peruans rebutja les expulsions de migrants i defensa que «cap ésser humà és il·legal»
  • Societat
La UHA alerta que la manca de personal torna a tensar l’estiu i reclama adaptar les quotes a la demanda del sector
  • Societat
Una clínica veterinària a Uganda i una biblioteca a l’Afganistan rebran més de 100.000 euros per part de Mans Unides
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany reforça la mobilitat a Engolasters amb un nou aparcament i un bus llançadora durant aquest estiu
  • Parròquies, Política
La Massana presenta al Consell Consultiu el nou POUP abans d’encarar el període d’informació pública
  • Parròquies, Societat
El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu