Marín defensa a Astúries la professionalització del sector de les cures i el reforç de l’atenció domiciliària

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha defensat aquesta setmana el model andorrà de cures durant la VI Conferència Iberoamericana Ministerial de Treball i la IV Conferència Iberoamericana Ministerial d’Afers Socials i Desenvolupament Inclusiu, celebrades a Avilés (Astúries). Les trobades, preparatòries de la XXX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc al novembre a Madrid, han servit per compartir experiències sobre els reptes socials derivats de l’envelliment de la població i la dependència.
Durant la seva intervenció, Marín ha exposat les principals línies d’actuació impulsades pel Govern per reforçar els sistemes de cures i suport, incidint especialment en l’ampliació progressiva del Servei d’Atenció Domiciliària i en la formació i especialització de les treballadores familiars. Segons ha defensat, aquestes mesures han de permetre oferir una atenció més propera, inclusiva i adaptada a les necessitats de les persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència, alhora que contribueixen a dignificar una professió considerada essencial.
Marín ha reivindicat la necessitat de continuar avançant en la professionalització del sector de les cures, apostant per la formació contínua i un major reconeixement social
En l’àmbit laboral, la ministra també ha reivindicat la necessitat de continuar avançant en la professionalització del sector de les cures, apostant per la formació contínua i un major reconeixement social d’aquests perfils professionals. Així mateix, ha apuntat que la transformació digital i la intel·ligència artificial poden esdevenir eines útils per millorar l’organització i la qualitat dels serveis, sempre que el seu desplegament es faci sota supervisió humana i amb garanties per als drets tant dels treballadors com dels usuaris.
Les jornades han conclòs amb l’adopció de les Declaracions d’Avilés, les quals recullen compromisos comuns per reforçar els sistemes de cures, impulsar la inclusió social, avançar en la professionalització del sector i promoure un ús responsable de la intel·ligència artificial. Igualment, els ministres participants han aprovat la Carta Iberoamericana de les Cures i els Suports, la qual esdevindrà el marc de referència per al desenvolupament de futures polítiques integrals en aquest àmbit.