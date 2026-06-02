Manu Guix i Elena Gadel, protagonistes de la inauguració de la renovada plaça del Poble el pròxim dissabte 13 de juny

Les noves places del Poble i Vinyes s’inauguraran el dissabte 13 de juny amb una jornada oberta a tota la ciutadania per compartir i gaudir del resultat de la renovació d’un dels espais més emblemàtics de la parròquia. La programació combinarà tradició, música i activitats familiars al llarg de tot el dia.
La jornada arrencarà a les 12.30 hores amb l’acte institucional d’inauguració i el tall de cinta per part de les autoritats. Tot seguit, tindrà lloc la interpretació de la ‘Suite de la plaça del Poble’, una proposta creada especialment per a l’ocasió a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’orquestra de professors del Conservatori de música d’Andorra la Vella.
L’actuació inclourà balls tradicionals i culminarà amb el Contrapàs d’Andorra la Vella, amb la participació del públic. I, per cloure els actes del matí, s’oferirà un aperitiu per a les persones assistents. A la tarda, de 17.00 a 19.00 hores, s’han programat activitats infantils amb jocs de fusta gegants i un minigolf participatiu, i a les 18.00 hores, la companyia La Baldufa oferirà ‘Zeppelin’, un espectacle adreçat al públic familiar.
La jornada culminarà a les 21.30 hores amb el concert de Manu Guix i Elena Gadel, acompanyats de les projeccions de sorra de l’artista Borja González, en una proposta musical pensada especialment per a la inauguració de les noves places del Poble i Vinyes.
Segons apunta el comú, la remodelació de les places del Poble i Vinyes ha permès renovar integralment un dels espais més emblemàtics de la parròquia, millorant-ne l’accessibilitat, incrementant els espais verds i reforçant-ne els usos com a punt de trobada i de vida ciutadana.