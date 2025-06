Sense suport d’un mecenes

Mans Unides no assoleix els 125.000 euros previstos i ajorna un projecte solidari a Hondures

L’absència d’un patrocinador habitual obliga l’ONG a reestructurar prioritats i a reduir la col·laboració amb una iniciativa sanitària a l’Índia

Mans Unides no ha aconseguit assolir el repte econòmic fixat per a la campanya solidària del 2025. Segons ha comunicat l’organització, la recaptació final ha estat de 104.680 euros, una xifra per sota dels 125.000 euros previstos per finançar els projectes que actualment té en marxa. La diferència es deu principalment a l’absència d’un mecenes habitual que, segons expliquen, “enguany no s’ha manifestat” i que en altres edicions cobria aproximadament un 25% del total recaptat.

Tot i que l’organització considera que la campanya ha tingut una recaptació “més que correcta”, reconeixen que “no hem sigut capaços de cobrir tot aquest diferencial”. Aquesta situació ha obligat a ajornar el projecte que Mans Unides tenia previst desenvolupar a Hondures, el qual, segons afirmen, es prioritzarà de cara a l’any vinent. A més, també s’ha hagut de reduir el suport econòmic al projecte amb què l’ONG col·labora a l’Índia.

Entre les aportacions més significatives destaca la del Govern, amb una contribució de 28.000 euros destinada a l’adquisició d’una incineradora de residus per a un centre mèdic a Nkolondom, al Camerun. Els fons obtinguts permetran també dur a terme diverses iniciatives com la construcció d’un menjador escolar al Perú, la compra de material didàctic per a un centre espiritual a Burkina Faso, la dotació de tauletes i material escolar per a estudiants de Xile, la millora de serveis higiènics en un centre mèdic peruà, la compra de material electrònic per a infants de Guinea i una actuació en salut maternoinfantil i neonatal a l’Índia.

Mans Unides ha explicat que, malgrat no haver assolit l’objectiu econòmic, ha pogut cobrir els costos de la campanya gràcies a un petit romanent de l’exercici anterior, “que d’una altra manera no hauríem pogut assumir”. L’entitat ha volgut expressar el seu agraïment a totes les persones i institucions que han col·laborat: “amics, col·laboradors, voluntaris, donants, empreses, mitjans de comunicació, bancs, associacions, escoles, entitats religioses i fundacions”, pel seu suport i implicació amb els projectes de cooperació.