Quinze empreses completen la sisena edició del Programa Growth després de 29 setmanes de formació estratègica

Andorra Business ha celebrat l’acte de cloenda de la sisena edició del Programa Growth, una iniciativa destinada a impulsar el creixement, la competitivitat i la professionalització de les empreses andorranes. En aquesta edició, quinze empreses han completat un itinerari de 29 setmanes de treball centrat en el desenvolupament estratègic dels seus projectes.
El programa ha combinat processos de diagnosi empresarial, sessions de preparació per al ‘pitch’, mentories especialitzades i formació en àmbits com el màrqueting, les finances, la comercialització, la internacionalització i el lideratge. En total, els participants han rebut més de 70 hores de coneixement especialitzat, repartides entre 40 hores de mentoria personalitzada i 30 hores de sessions grupals.
Durant l’acte de cloenda la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, ha posat en relleu la importància de l’aposta de les empreses per la millora contínua. “Quan una empresa creix, creix també el país. Creixen les oportunitats, creix l’ocupació, creix la innovació i creix la nostra capacitat de construir una economia més diversificada i preparada per al futur”, ha afirmat.
“Quan una empresa creix, creix també el país […] i creix la nostra capacitat de construir una economia més diversificada i preparada per al futur” – Conxita Marsol
Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que l’objectiu del programa és proporcionar eines pràctiques i suport especialitzat perquè les empreses consolidin els seus projectes, guanyin dimensió i afrontin amb més garanties els seus processos d’internacionalització. Segons ha assenyalat, aquesta tasca contribueix també a la diversificació i al desenvolupament econòmic del país.
Des de la seva posada en marxa, el Programa Growth ha acompanyat prop d’un centenar d’empreses andorranes. Durant la cloenda també s’ha anunciat que la setena edició ja està en marxa i que pròximament es donaran a conèixer les empreses seleccionades que en formaran part.