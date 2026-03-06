Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, Conxita Marsol, durant el CES. | SFGA/CEsteve
Pol Forcada Quevedo
Habitatge

L’USdA valora fer mobilitzacions contra la proposta de descongelació dels lloguers mentre el Govern la defensa

Marsol assenyala que l'Executiu té la previsió d'adquirir nous edificis per poder ampliar el parc públic d'habitatge destinat al lloguer assequible

La proposta de llei per descongelar progressivament els lloguers ha obert un nou front. En aquest sentit, i després del Consell Econòmic i Social (CES) en què patronal i sindicat han exposat les seves valoracions sobre el futur projecte de llei de descongelació dels lloguers, la Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha advertit que podria convocar mobilitzacions si el text no es modifica. Mentrestant, l’Executiu ha defensat que la reforma busca un equilibri entre els interessos de propietaris i llogaters.

Segons ha alertat el sindicat, el mecanisme previst en el projecte de llei pot comportar increments acumulatius que, en alguns casos, podrien arribar a duplicar el cost del lloguer en només tres anys. Així, l’organització considera que el sistema accelera l’actualització dels contractes cap als preus de mercat sense tenir en compte la capacitat real de pagament de la població.

Davant d’aquesta situació, el seu secretari general, Gabriel Ubach, ha comentat que no estan d’acord amb la proposta presentada perquè, al seu entendre, no ofereix les mateixes garanties als llogaters que als propietaris, i que existeix el risc que alguns arrendadors aprofitin el canvi normatiu per no renovar contractes i expulsar inquilins dels seus pisos. “El Govern i els partits que li donen suport estan decidits a què els nostres fills i nets no puguin viure al país”, ha lamentat.

Un instant de la reunió. | SFGA/CEsteve

En afegit, des del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) també han mostrat disconformitat. Ha estat en veu del seu secretari general, Sergi Esteves, indicant que manquen mesures al respecte. “Els interessos dels rendistes no poden perjudicar l’economia que alimenta moltes més llars”, ha asserit.

Per la seva part, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat la proposta argumentant que l’objectiu és trobar un equilibri entre els interessos de les dues parts i l’interès general. “No ens sorprèn que els sindicats no estiguin a favor del projecte de llei”, ha assenyalat la mandatària. Segons ha exposat, el Govern ha de vetllar perquè la població pugui disposar d’un habitatge, però també perquè els propietaris puguin obtenir el rendiment que els correspon.

Previsió de comprar més edificis

El parc públic d’habitatge destinat al lloguer assequible s’ampliarà amb l’adquisició de nous edificis. Almenys aquesta és la previsió de l’Executiu, tal com ha esmentat aquesta tarda Marsol, després del CES. En relació amb això, ha comentat que el Govern ho vol tirar endavant aprofitant el superàvit pressupostari, i ha assenyalat que l’objectiu és arribar a uns 500 habitatges públics al final de la legislatura, tot fent memòria que ja s’han impulsat mesures per incrementar l’oferta i que l’esforç pressupostari és “molt important”.

