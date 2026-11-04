L’USdA exigeix a Govern que concreti quines millores laborals comportarà l’Acord per als 42.000 assalariats

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha reclamat al Govern que concreti quines millores laborals i econòmiques comportarà l’Acord d’associació amb la Unió Europea per als aproximadament 42.000 treballadors assalariats del país. L’organització sindical ha plantejat aquesta exigència després d’analitzar la documentació que el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea va trametre el passat 27 d’octubre a les organitzacions sindicals, en la qual s’exposen les implicacions de l’Acord en matèria social i laboral.
En un comunicat emès aquest dimecres, l’USdA ha reconegut que l’Acord permetrà incorporar determinades disposicions europees relacionades amb la seguretat i la salut laboral, la igualtat de tracte, la contractació temporal, els permisos parentals i la protecció dels salaris davant la insolvència empresarial. Tanmateix, ha advertit que bona part de les qüestions que afecten directament les condicions de vida dels assalariats continuaran depenent de les decisions de les institucions andorranes. «Els treballadors no necessiten únicament el reconeixement de drets sobre el paper. Necessiten millores efectives, exigibles i verificables en les seves condicions laborals i econòmiques», ha remarcat el sindicat.
«Els treballadors no necessiten únicament el reconeixement de drets sobre el paper. Necessiten millores efectives, exigibles i verificables en les seves condicions laborals i econòmiques» – Unió Sindical
En aquest sentit, l’organització ha recordat que l’Acord no estableix cap salari mínim europeu per a Andorra, no obliga a reduir la jornada ordinària de 40 hores ni modifica automàticament les indemnitzacions per acomiadament. A més, tampoc imposa un sistema contributiu de protecció per desocupació, garanteix millores automàtiques de les prestacions socials o estableix un model diferent de negociació col·lectiva i representació sindical. Per aquest motiu, l’USdA ha insistit que cal evitar generar expectatives que el contingut de l’Acord no permet garantir per si mateix.
Davant d’aquest escenari, el sindicat ha demanat aclariments sobre les possibles millores salarials, la reducció de la jornada laboral, les garanties davant els acomiadaments i la precarietat, així com el reforç de la protecció per desocupació i de la negociació col·lectiva. A més, ha reclamat un calendari d’aplicació, recursos suficients i mecanismes de control que assegurin el compliment dels nous drets laborals. «L’Acord d’associació no pot convertir-se en una promesa genèrica de millora social sense compromisos concrets per als treballadors», ha advertit l’organització.
Finalment, el sindicat ha aclarit que no qüestiona les oportunitats que pot oferir l’aproximació a la normativa europea, però ha insistit en la necessitat de transparència, concreció i compromisos verificables per part de l’Executiu. «Perquè, al capdavall, la pregunta que s’han de poder fer els 42.000 treballadors d’Andorra és molt senzilla: què hi guanyem realment els treballadors amb l’Acord d’associació?», ha plantejat l’USdA, la qual ha exigit una resposta «clara, concreta i sense ambigüitats» per part de Govern.