Jesús Owono trenca el silenci després de la mort de Jesús de Miguel: «Són els dies més difícils de la meva vida»

Jesús Owono ha trencat el silenci després de la mort de Jesús de Miguel, arran de la greu topada entre tots dos durant el partit disputat el passat cap de setmana. En un comunicat difós per l’FC Andorra, el porter ha expressat el dolor que està vivint i les dificultats per assimilar els fets. «Estan sent els dies més difícils de la meva vida. Em costa trobar les paraules i em resulta molt difícil assimilar res del que ha passat», ha manifestat l’equatoguineà, qui també ha volgut traslladar el condol a l’entorn del davanter. «Sento un dolor enorme per la pèrdua de Jesús. Penso en ell, en la seva família i en totes les persones que l’estimaven», ha afegit.
En el mateix comunicat, Owono ha reconegut que encara queden qüestions per abordar arran del tràgic incident, però ha insistit que ara mateix tota la seva atenció se centra en la pèrdua del davanter. «Sé que hi haurà moltes qüestions que caldrà abordar i afrontaré el que vingui amb tot el respecte. Però ara mateix, sincerament, no puc pensar en res més que en Jesús i en el dolor que estem vivint. Descansa en pau, Jesús», ha expressat. Per la seva banda, el club tricolor ha reiterat que continua profundament afectat per la mort del jugador del Tenerife i ha demanat «la màxima sensibilitat i respecte» davant la situació.