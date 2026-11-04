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  • La reunió de cònsols celebrada ahir dimarts a Sant Julià de Lòria. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
Fomentar l'habitatge assequible

Govern descarta que els comuns puguin aplicar «a la carta» la llei d’incentius a l’habitatge i reivindica l’acord assolit

Casal defensa l’autonomia comunal, però insisteix que les bonificacions s'han d'aplicar amb «una gradualitat controlada dins d’un marc acotat»

Després que les set corporacions reivindiquessin ahir la seva autonomia per decidir sobre les bonificacions fiscals i urbanístiques, en el marc del projecte de llei d’incentius a l’habitatge assequible, Govern ha descartat que aquest pugui arribar a convertir-se en una normativa que cada comú apliqui segons els seus propis criteris: «Cal defugir aquesta situació que hi ha la possibilitat de fer una aplicació d’aquesta llei a la carta, agafant aquells criteris que més els agradi a alguns comuns i que, per tant, cadascú l’apliqui a la seva manera», ha apuntat el ministre portaveu, Guillem Casal, tot i remarcar que «cal reconèixer que hi ha un acord i que, al final, els comuns i Govern s’han posat d’acord al voltant d’una política que és indispensable en aquest país».

En aquest sentit, cal recordar que els comuns, durant la reunió de cònsols celebrada ahir dimarts, van defensar que les mesures tinguessin caràcter potestatiu i que cada parròquia pogués regular-les mitjançant les seves pròpies ordinacions, unes paraules que no han sigut del tot ‘ben rebudes’ per part de l’Executiu. I és que, el portaveu governamental ha explicat que «la llei és clara i diàfana, o en tot cas el projecte de llei, i marca uns principis clars i concrets pel conjunt de mesures que s’han de dur a terme», detallant que les corporacions podran optar per fomentar més o menys algunes de les mesures, però sempre dins d’uns límits establerts.

Precisament, i de cara a exemplificar dites afirmacions, Casal s’ha referit a les possibles reduccions de l’impost d’inquilinat, per a les quals el projecte fixarà una ‘forquilla’ de percentatges que cada comú podrà escollir com millor li convingui: «Els comuns podran escollir entre aquesta forquilla de percentatges, però aquesta està inclosa dins d’una situació més beneficiosa que l’actual», ha insistit el ministre, concloent la seva intervenció en roda de premsa posterior al Consell de Ministres afirmant que «no hi ha una situació de disposar d’un marc a la carta. En tot cas, hi ha una gradualitat controlada dins d’un marc acotat».

Els set comuns acosten posicions amb Govern sobre els incentius a l’habitatge en reclamar autonomia per aplicar-los

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