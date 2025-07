Tensió entre Govern i penitenciaris

L’USdA expressa suport “total” als penitenciaris i acusa el Govern d’ignorar el diàleg amb els funcionaris

L'SPA denuncia el seguiment selectiu a determinats treballadors i assenyala "diferències notables" en l’aplicació de mesures disciplinàries

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha expressat el seu suport “total” al personal del centre penitenciari de la Comella arran de les denúncies que ha fet públiques el Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA), el qual denuncia pràctiques de control dirigides específicament a treballadors afiliats. Aquest posicionament arriba en un context marcat per les declaracions del ministre portaveu, Guillem Casal, qui va negar públicament en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres que hi hagi cap mena de persecució sindical en l’àmbit penitenciari.

“No és fàcil defensar els interessos dels treballadors, i menys quan el Govern no mostra voluntat d’entesa”, ha afirmat el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach. “Donem suport total als companys del centre penitenciari, com no pot ser d’una altra manera”, ha insistit, alhora que ha denunciat un deteriorament generalitzat de les condicions dins de la funció pública des que “Demòcrates per Andorra va accedir al poder”. Segons Ubach, “abans tots érem una família, avui en dia no deixem de ser uns números”, i ha lamentat l’absència de diàleg amb el col·lectiu de treballadors públics.

Per la seva banda, fonts sindicals han confirmat a aquest mitjà que s’està treballant per recopilar informes interns i proves documentals que evidenciarien l’ús puntual de càmeres per vigilar agents vinculats a l’SPA. La situació, asseguren, no respon a una política generalitzada de control, sinó a actuacions puntuals en dies concrets en què hi havia representants sindicals a la garita. “Aquests controls aleatoris coincideixen massa sovint amb determinats perfils”, han indicat les mateixes fonts, les quals consideren que es tracta d’un tracte discriminatori. La possibilitat de presentar accions legals continua oberta i està pendent de valoració per part d’un lletrat.

A banda del seguiment selectiu, el sindicat denuncia una aplicació desigual de les mesures disciplinàries. Posen com a exemple dos episodis recents: en un cas, tres agents van ser expedientats arran d’un incident amb un detingut; en un altre, relacionat amb una revisió de cel·les, només un funcionari ha estat sancionat malgrat que hi havia un comandament superior implicat. “Per què a uns sí i a d’altres no?”, qüestionen des del col·lectiu, el qual veu en aquestes diferències una falta de criteri homogeni i una possible voluntat selectiva.

Aquest malestar recorda el cas viscut recentment a la Policia del Pas de la Casa, on dos agents van ser sancionats i posteriorment es va obrir una querella contra un comandament superior. Les mateixes fonts sindicals consideren que situacions com aquesta mostren patrons de responsabilització desequilibrada dins de determinats cossos de seguretat. Actualment, el sindicat es troba en fase de coordinació per poder presentar una resposta contundent i fer saber, a les diferents organitzacions, el que passa. “Quan ho tinguem tot ben enllestit i preparat, ho farem saber públicament”, han conclòs.