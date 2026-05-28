  • Els Bombers durant la intervenció. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Actuació dels Bombers

[Amb vídeo]: Una cassola mentre feien el dinar provoca un incendi en un pis de Santa Coloma i deixa dos ferits lleus

El foc s’ha originat a la cuina d’un habitatge del carrer Gil Torres i ha obligat a mobilitzar diverses dotacions d’emergència durant prop d’una hora

Dues persones han resultat ferides lleus aquest dijous al migdia per inhalació de fum arran d’un incendi declarat en un habitatge del carrer Gil Torres, a Santa Coloma. Segons han informat els Bombers, l’avís s’ha rebut a les 12.48 hores després que un veí alertés que sortia una gran quantitat de fum d’una finestra d’un primer pis.

L’origen de l’incendi hauria estat una cassola mentre es preparava el dinar

En arribar al lloc, els efectius han comprovat que el foc s’havia originat a la cuina del domicili i l’origen de l’incendi hauria estat una cassola mentre es preparava el dinar. Les dues persones afectades han estat traslladades a l’hospital per fer-ne el seguiment mèdic. Els dos inquilins ja es trobaven a l’exterior de l’habitatge quan han arribat els serveis d’emergència. Posteriorment, els bombers han extingit el foc i han dut a terme tasques de ventilació tant del pis com de l’escala de l’edifici.

En l’actuació hi han participat una autobomba, una autoescala, el vehicle del cap de guàrdia, una ambulància dels Bombers, dues ambulàncies privades, una del SUM, així com dues patrulles de policia i efectius del servei de circulació. La intervenció ha tingut una durada aproximada d’una hora i els danys materials s’han limitat principalment a la cuina de l’habitatge.

