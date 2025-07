Una tensió que va en augment

L’SPA denuncia l’ús de càmeres per vigilar afiliats i estudia accions legals contra la direcció penitenciària

El sindicat assegura que s'han fet seguiments específics a través de la videovigilància i denuncia expedients aplicats de manera desigual

El Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) manté el trencament de relacions amb el Ministeri d’Interior, encapçalat per Ester Molné, i la Direcció d’Institucions Penitenciàries, liderada per Miquel Àngel Garcia, al·legant un “clima laboral tòxic i discriminatori” dins el centre penitenciari. En declaracions a El Periòdic, el primer secretari del sindicat, Jordi Fius, denuncia que s’ha fet un “seguiment específic” d’afiliats del sindicat a través de les càmeres del centre, i assegura que s’estan obrint expedients disciplinaris de manera selectiva.

Fius afirma que s’han utilitzat les càmeres de seguretat no per garantir el control general de les instal·lacions, sinó per “fer seguiment a alguns agents” en concret. Segons el sindicat, aquesta pràctica s’ha aplicat especialment a membres de la junta i al secretari general de l’SPA, Sergi Teixeira, i s’ha emprat amb la finalitat de detectar possibles incompliments per posteriorment aplicar sancions. “Les càmeres no s’han d’utilitzar així”, sosté Fius, qui recorda que la legislació vigent només en permet la revisió “en cas de constatació d’un delicte”.

En aquest sentit, Fius assegura que la direcció de la Comella ha revisat imatges de vídeo per comprovar si determinades ordres s’estaven complint, malgrat que alguns agents ja havien manifestat que no ho podien fer per manca de personal o per qüestions logístiques. “Van revisar les càmeres i, tot i les explicacions, van mantenir que s’havia de fer. Si som els que som, no podem arribar a tot”, afirma.

Paral·lelament, l’SPA denuncia que actualment hi ha, com a mínim, dos expedients disciplinaris oberts contra afiliats del sindicat i un tercer en fase d’avaluació. Fius explica que el sindicat tem que es pugui iniciar una dinàmica de represàlies arran de la carta enviada al Ministeri d’Interior i recorda que no es qüestiona el contingut dels expedients, però sí “les formes” i el criteri d’aplicació: “Les formes de la direcció són el problema”. En aquest sentit, afegeix que “aquest darrer expedient ha sigut la gota que ha fet vessar el got”.

Segons explica, el tracte desigual és una de les principals preocupacions del sindicat: “Hi ha agents que cometen faltes i no se’ls obre expedient perquè són afins a la direcció. El tracte no és igual per a tothom”, tot puntualitzant que “si algú ha de ser sancionat, que ho siguin tots per igual”. Fius remarca que la sensació de persecució ve de lluny, i que ja havien traslladat el malestar a la ministra, sense rebre, assegura, resposta efectiva. A més, afirma que la direcció del centre comunica la majoria d’ordres de manera verbal, fet que dificulta la traçabilitat i provoca situacions de confusió: “És complicat saber quina instrucció és vigent quan no hi ha cap revocació formal d’anteriors ordres escrites”.

Els altres dos sindicats del sector —el Sindicat d’Institucions Penitenciàries i el Sindicat del Personal Penitenciari— no s’han alineat amb la posició de l’SPA. Fius assegura que no els ha sorprès aquesta posició i recorda que en ambdós casos es tracta de sindicats amb vincles amb càrrecs de comandament o recentment promocionats. Malgrat aquesta situació d’aïllament, l’SPA diu sentir-se ferm i manté la seva línia: “Sempre hem estat els dolents de la pel·lícula, perquè sempre hem dit les coses com les pensem”.

El sindicat també lamenta que no han rebut resposta directa per part de la direcció del centre a la carta enviada. Segons Fius, cap membre de la direcció s’ha posat en contacte amb ells i les úniques reaccions han vingut des del Ministeri o des del Govern. Ara, l’SPA està a l’espera de valorar si existeix base legal per emprendre accions. Si s’identifica recorregut jurídic, es plantegen accions legals. En cas contrari, anuncien que continuaran denunciant públicament totes aquelles pràctiques que considerin irregulars. “Si no podem parlar amb el Ministeri ni amb la direcció, ho farem públic”, afirma Fius.

I quina podria ser la possible solució per a tot aquest enrenou? Bé, l’SPA insisteix que la solució passaria per una rectificació clara de les pràctiques actuals o, si no és possible, per un canvi a la direcció del centre. “Si no es veu capaç de tractar tothom per igual, que plegui”, conclou Fius, en una clara al·lusió a Garcia. Però no seria l’únic, ja que el sindicat també aposta per a aquesta via pel que fa a Molné: “No volem només un canvi de director. Si la ministra no actua amb igualtat, també hauria de plegar”, conclou.