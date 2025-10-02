L’USdA denuncia la discriminació dels jubilats en l’acord de la Funció Pública i reclama una nova negociació

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) reitera la seva denúncia públicament i manté que el recent acord signat pels sindicats de la Funció Pública deixa de banda el col·lectiu de jubilats, malgrat que aquests també han estat afectats per la paralització de la carrera professional, coneguda com a “no GADA”. Segons el sindicat, la decisió d’augmentar les graelles salarials per compensar aquest greuge hauria de tenir efectes directes en les pensions, ja que “deixar de banda aquest col·lectiu és un error greu i injust”.
Fonts sindicals alerten que la situació genera un nou greuge comparatiu i accentua la discriminació envers aquells treballadors que han servit durant dècades a l’administració pública. “No estem satisfets, perquè la negociació no ha resolt el problema de fons. L’augment dels salaris ve del pla de Govern, però no s’ha garantit la compensació dels jubilats”, remarquen.
Des de l’USdA també es critica que els jubilats hagin estat exclosos de les taules de negociació. “El problema el té Govern, que en aquest cas ha tret fora de les reunions els jubilats. En el nostre cas hi ha anat un membre actiu de l’Associació de Bombers a les reunions”, expliquen. Els representants sindicals assenyalen que en les trobades només s’ha parlat dels increments pels treballadors en actiu, i que “és veritat que tots els jubilats han quedat fora”.
En aquesta línia, l’USdA recorda que alguns sindicats de la Funció Pública no poden defensar els jubilats perquè, per estatuts, els donen de baixa un cop es retiren. “L’Associació de Bombers d’Andorra, per exemple, no té aquest problema: els jubilats poden continuar afiliats. El problema és Govern, que ha decidit excloure’ls”, afirmen fonts sindicals.
Tot i que en el text de l’acord s’havia intentat incloure els funcionaris jubilats aquest 2025, l’Executiu va establir una esmena vinculada a la jubilació obligatòria. Això ha deixat fora, ‘de facto’, la majoria dels afectats, ja que molts funcionaris van optar per acollir-se a la jubilació voluntària, que garanteix el 60% del sou. Fonts de l’USdA recorden que “molta gent s’ha jubilat un mes abans perquè la mateixa Funció Pública incitava a fer-ho a final de mes”.
El sindicat també denuncia els perjudicis acumulats per aquells que es van jubilar entre els anys 2015 i 2023, quan es van aplicar reduccions del 10% en les pensions sota el govern de Toni Martí. “L’administració actual portava en el seu programa que aquestes jubilacions es corregirien, perquè van patir un perjudici evident”, assenyalen. Si bé el cap de Govern Xavier Espot va revertir aquesta retallada el 2023, l’USdA sosté que els afectats posteriors continuen sense un reconeixement just.
“Entenem que tota la gent a partir del 2023 fins ara té el mateix perjudici que la resta de treballadors de l’administració, amb la mateixa penalització”, remarquen des del sindicat.
Per aquest motiu, consideren imprescindible una modificació legislativa i anuncien que impulsaran trobades tant amb l’administració general com amb els diferents grups parlamentaris per trobar una solució “justa i equilibrada”.
El sindicat conclou que la situació actual exigeix un nou diàleg amb l’Executiu. “Defensarem tornar a seure amb Govern per esclarir totes les retribucions pertinents i garantir que cap col·lectiu quedi enrere”, asseguren.