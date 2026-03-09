L’USdA critica “una preocupant falta de respecte” cap als funcionaris jubilats i la “ineficàcia” en la Funció Pública

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha denunciat públicament l’actitud del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i del secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, “que davant les nombroses sol·licituds presentades pels funcionaris jubilats han optat reiteradament pel silenci administratiu, evitant donar resposta a reclamacions legítimes i demostrant una preocupant falta de respecte cap a un col·lectiu que ha dedicat dècades al servei de l’administració pública”.
Malgrat les reunions mantingudes i les comunicacions formals trameses al ministeri, “moltes de les demandes plantejades continuen sense resposta ni solució, una situació que l’USdA considera impròpia d’una administració que hauria de garantir transparència i respecte institucional”.
Pel que fa als increments retributius, el Govern ha confirmat que s’aplicaran als jubilats obligatoris de l’any 2025 i als jubilats voluntaris fins al mes d’octubre del mateix any, prenent com a referència l’increment del nivell de la graella corresponent al lloc ocupat, amb un límit màxim del 10%. Tanmateix, l’USdA adverteix que “aquest mecanisme pot generar noves discriminacions entre jubilats, una situació que el sindicat ja ha documentat amb exemples concrets i que, avui dia, continuen sense cap resposta”.
“[Davant reclamacions reiterades i documentades] El ministeri continuï responent amb anuncis genèrics, silencis administratius i decisions condicionades a futures variables pressupostàries, sense oferir cap solució real” – USdA
En relació amb el complement de productivitat, exposen que l’Executiu “manté la decisió de limitar-lo exclusivament al personal en servei actiu, deixant fora tot el col·lectiu de jubilats”. “Aquesta decisió perpetua desigualtats evidents i confirma la manca de voluntat política per corregir situacions injustes”, han afegit. A més, cal esmentar que els jubilats de l’any 2024 quedarien igualment exclosos de qualsevol mesura, fet que “amplia encara més el greuge” entre diferents generacions de funcionaris jubilats.
Pel que fa a la revisió de les jubilacions del període 2015–2023, “el Govern es limita a informar de l’adjudicació d’una licitació per elaborar estudis sobre la funció pública”. No obstant això, “no existeix cap calendari, cap estimació econòmica ni cap compromís concret, malgrat que aquesta problemàtica s’arrossega des de fa anys i afecta directament les condicions econòmiques de moltes persones jubilades”.
A aquesta situació s’hi afegeix “la lentitud de la mateixa Administració en aplicar mesures ja aprovades, com és el cas de l’actualització salarial vinculada a l’IPC dels funcionaris, que la Funció Pública ha decidit posposar fins a la nòmina del mes de març”. Per a l’USdA, aquest retard “evidencia una gestió burocràtica lenta i poc eficient davant les necessitats reals dels treballadors públics”.
Així doncs, per a la Unió Sindical és “inacceptable” que, davant reclamacions reiterades i documentades, “el ministeri continuï responent amb anuncis genèrics, silencis administratius i decisions condicionades a futures variables pressupostàries, sense oferir cap solució real”. Per tant, exigeix a l’Executiu “respecte institucional cap als funcionaris jubilats, respostes formals a les seves demandes i mesures concretes amb terminis clars per corregir els greuges acumulats durant anys”.