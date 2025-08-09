L’ús recreatiu de l’òxid nitrós s’estén entre joves europeus malgrat els efectes neurològics greus

L’òxid nitrós (N₂O), conegut popularment com a gas del riure, s’ha convertit en una nova amenaça per a la salut juvenil. Inicialment destinat a usos mèdics i alimentaris, aquest gas incolor ha entrat en l’oci nocturn per l’efecte d’eufòria i desconnexió que provoca. Tot i la seva aparença inofensiva, professionals i estudis alerten de conseqüències potencialment greus.
En gastronomia, l’òxid nitrós s’utilitza com a gas propel·lent per muntar nata, però la seva presència a festes s’ha popularitzat mitjançant els anomenats virots: cartutxos metàl·lics que s’inhala amb globus. Els efectes són immediats i breus, amb rialles, sensació de lleugeresa i desconnexió momentània.
Especialistes en salut adverteixen que el seu consum pot provocar asfíxia, lesions neurològiques, accidents i deficiència severa de vitamina B12, especialment si es repeteix. També s’han documentat casos de paràlisis i danys permanents a la medul·la espinal derivats d’un abús sostingut.
Els cartutxos es poden adquirir fàcilment per internet i, en alguns casos, en establiments físics. Tot i que la venda per a consum humà no és legal, la normativa és poc clara i de difícil aplicació, fet que en facilita la circulació. Ciutats com Barcelona o Tolosa concentren part del consum, mentre que a Andorra els casos són esporàdics. La policia n’ha detectat algun entre turistes al Pas de la Casa, però la seva presència és més habitual en zones d’oci freqüentades per estudiants andorrans fora del país.
A escala europea, França i els Països Baixos han aprovat lleis que en limiten la distribució i el Regne Unit l’ha inclòs com a substància controlada. A Espanya, el consum recreatiu creix sense debat públic ni mesures de prevenció.
Segons els experts, la seva expansió es deu en part a la percepció errònia que és menys perillós que altres drogues. Aquesta visió el fa especialment atractiu per a adolescents que s’inicien en el consum de substàncies, un perfil que genera especial preocupació en l’àmbit sanitari.