  Les cues quilomètriques gravades pel Servei de Mobilitat.
El Periòdic d'Andorra
Trànsit dens per temporada alta

L’últim cap de setmana de novembre deixa cues quilomètriques entre la frontera hispanoandorrana i Sant Julià

L’avís groc per nevades s’ha aixecat aquest matí i l’arribada d’un front fred deixarà més núvols i vent del nord a l'inici de setmana

El trànsit a la CG-1 han tornat a quedar col·lapsat aquest diumenge, en una jornada marcada per llargues retencions que s’han estès des de la frontera hispanoandorrana fins a la rotonda del Cementiri Vell de Sant Julià de Lòria, deixant unes retencions de prop de 4 quilòmetres de vehicles retinguts a la carretera. Segons testimonis, les cues s’han començat a formar pels volts de les 11.00 hores i s’han allargat fins ben entrat el vespre, amb intervals de fluïdesa escassa i avanç lent.

La congestió s’ha produït coincidint amb el darrer cap de setmana de novembre, una data que tradicionalment concentra un volum elevat de moviment a les portes de l’inici de la temporada d’hivern, tant en l’àmbit comercial com turístic. En aquest període, el Principat es prepara per un increment progressiu de visitants, excursionistes i futurs esquiadors que aprofiten els dies previs a la campanya nadalenca per desplaçar-se al país.

El trànsit dens ha estat visible especialment al tram inicial de la CG-1, a la sortida del país, on els vehicles avançaven amb comptagotes durant hores. Aquest panorama arriba després que el cap de setmana es declarés fase groga per nevades a tot el territori, un avís que s’ha aixecat aquest mateix matí.

Front fred dilluns i un nou episodi d’inestabilitat dimarts

L’inici de setmana vindrà marcat per un notable canvi de temps. Aquest dilluns, el pas d’un front fred deixarà un matí de nuvolositat abundant arreu del país i algun floc de neu als cims del nord, mentre que al vespre s’obriran clarianes de sud a nord. El vent bufarà moderadament del nord i les temperatures se situaran entre els -2 °C i els 11 °C a Andorra la Vella, amb valors que baixaran fins als -6 °C a 1.500 metres i -7 °C al Pas de la Casa. La isoterma de 0 °C se situarà als 2.700 metres al migdia i pujarà fins als 3.000 metres a mitjanit.

Segons publica el Servei de Meteorologia, dimarts serà un dia més canviant. Al matí predominarà un cel parcialment ennuvolat per núvols alts i prims, però l’arribada d’un front atlàntic incrementarà la nuvolositat a partir de la tarda. A última hora, no es descarten precipitacions febles al nord del país. El vent serà feble de sud-oest i les temperatures oscilaran entre l’1 °C i els 9 °C a Andorra la Vella, amb mínimes de -3 °C a 1.500 metres i -4 °C al Pas de la Casa. La isoterma 0 °C baixarà fins als 2.300 metres al migdia i encara més, fins als 1.700 metres a la nit.

