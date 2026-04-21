  • Albert Moles i Ignasi Martín expliquen als assistents de la presentació en què consistirà la programació de l'edició d'enguany. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
Desena edició

La societat 5.0 i les tecnologies com a eines per tenir cura de la població envellida, l’eix de les Jornades INNTEC

El president d'Actinn, Albert Moles, defensa que la inversió tecnològica multiplica el retorn econòmic davant les infraestructures tradicionals

La societat 5.0 i l’aplicació de les noves tecnologies en el sector de la salut, especialment per millorar la qualitat de vida de la població envellida, centraran la desena edició de les Jornades INNTEC. ACTINN prepara per als dies 4 i 5 de maig dues jornades concebudes com un punt de trobada entre entitats i professionals, tant de l’àmbit públic com privat, amb l’objectiu de conèixer i compartir com la innovació tecnològica s’està integrant en aquest sector.

El president d’ACTINN, Albert Moles, ha destacat que el clúster “té com a objectiu crear coneixement a Andorra i fer créixer l’economia de les empreses”, i ha situat el tema d’enguany en el context d’una economia que, segons ha recordat citant l’FMI, “és robusta, però també té sectors que poden desenvolupar noves activitats”. En aquest sentit, ha defensat que “les empreses han d’invertir en innovació per recuperar aquella inversió en uns anys” i ha subratllat el paper de la tecnologia com a eina clau per optimitzar recursos: “Cada euro invertit en tecnologia dona un retorn del que seria una inversió de deu euros en infraestructura”.

“Volem crear espais de networking perquè les empreses siguin més competitives cada dia” – Albert Moles

Moles ha explicat que les jornades s’estructuren en dues línies principals: una centrada en la societat 5.0 i les infraestructures connectades, i una altra dedicada a la salut i el benestar. Ha posat en relleu que iniciatives com INNTEC busquen “crear el cultiu de networking per compartir projectes i idees” i ha assegurat que, al llarg d’aquests deu anys, han propiciat que “moltes empreses hagin creat col·laboracions i projectes conjunts per respondre demandes de clients”.

En aquesta mateixa línia, el director general d’ACTINN, Ignasi Martín, ha incidit en el valor de les jornades com a espai de connexió: “Aquestes jornades ens permeten veure què és el que està passant a Andorra i a altres indrets” i, alhora, ofereixen “espais de networking per poder fer sinergies perquè les empreses siguin més competitives cada dia”. Martín ha detallat que la programació inclourà tres conferències i vuit taules rodones, així com l’entrega dels ACTINN Awards, amb la participació d’empreses que exposaran experiències desenvolupades a Catalunya i altres territoris.

“Hi ha espais de networking per poder fer sinergies perquè les empreses siguin més competitives cada dia” – Ignasi Martín

Pel que fa al contingut, el primer dia abordarà qüestions com la sostenibilitat i la mobilitat intel·ligent, amb ponències sobre l’impacte de tecnologies com els drons i una conferència final centrada en el futur. El segon dia se centrarà en el benestar i en la transformació dels models d’assistència a la gent gran. “La segona jornada es començarà amb innovacions en el sector de la salut a través de tecnologies digitals”, ha explicat Martín.

Un dels eixos principals serà la denominada ‘Silver Economy’, enfocada a la població major de 55 anys. Martín ha remarcat que es tracta d’un àmbit en creixement on “veiem com hi ha sistemes que han sorgit amb maneres d’assistir a aquestes persones i per fer una millora”, amb exemples com dispositius de teleassistència o rellotges intel·ligents que alerten en cas de caiguda. “En definitiva, com les tecnologies serveixen per tenir més cura de les persones grans”, ha resumit.

A més, les jornades comptaran amb la participació d’entitats com la Creu Roja i el SAAS, que presentaran casos pràctics i solucions aplicades en l’atenció a la gent gran, amb l’objectiu també d’abordar la bretxa existent entre aquest col·lectiu i l’ús de les noves tecnologies.

