El COEX activa 425 fases i actua durant 181 dies en una “temporada de normalitat” després d’anys amb poca neu

L’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) ha activat 425 fases de neu durant la temporada d’hivern –415 grogues, 9 negres i 1 vermella–, prop del doble de vegades que l’any passat, quan ho van fer en 250 ocasions. “Hi ha hagut un augment considerable”, ha dit el director del departament de Territori, David Palmitjavila, qui ha assegurat que enguany “podem dir que ha sigut una temporada de normalitat”.
En aquest sentit, Palmitjavila s’ha mostrat satisfet pel retorn de la neu abundant al país, la qual “ja feia tres temporades que no teníem”, ha esmentat, tot indicant que “hem tingut uns gruixos de neu normals als quals últimament no estàvem acostumats i que semblava que ja no tornaríem a tenir”.
En xifres, des del COEX han actuat 181 dies per tasques de treta de neu o de prevenció i comptabilitzen quatre grans episodis de nevades. Així, aquesta temporada s’han acumulat uns 10 metres de neu, mentre que en els darrers anys “tot just havíem arribat a cinc metres”, ha recalcat Palmitjavila.
De fet, comparant-ho amb anys anteriors, el director de Territori destaca que les nevades podien ser més intenses, però més específiques. “Durant un cap de setmana podien caure entre 30 i 50 centímetres i havíem d’actuar puntualment aquelles hores”. Aquesta temporada, en canvi, les nevades s’han anat repartint. “Hem sortit de manera més contínua”. En aquest context, els vehicles del COEX han recorregut uns 180.000 quilòmetres, quan en anys anteriors s’arribava com a molt als 100.000 quilòmetres.
