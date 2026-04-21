Un mirall internacional del malestar ciutadà

La visita del copríncep francès Emmanuel Macron a Andorra adquireix una dimensió que transcendeix el protocol institucional. La crida a la mobilització ciutadana evidencia fins a quin punt aquest desplaçament és percebut com una finestra d’oportunitat per projectar, més enllà de les fronteres, una inquietud social creixent. Sense voluntat de boicot, la concentració prevista a la plaça del Poble es planteja com un exercici de civisme i visibilització. La presència de Macron, en tant que cap d’Estat i figura internacional, pot actuar com a catalitzador d’atenció sobre una realitat que, sovint, queda diluïda en el debat intern. El simbolisme és clar: interpel·lar una autoritat externa per reforçar un missatge que, a ulls de molts ciutadans, no ha trobat prou resposta dins del país. Ara bé, confiar en aquesta projecció exterior no pot substituir la responsabilitat política interna. La visita de Macron pot amplificar el malestar, però la solució continua depenent, inevitablement, de la capacitat d’acció de les institucions andorranes.

