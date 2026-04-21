  • Una de les darrers manifestacions per l'avortament. | Arxiu
Drets humans al Principat

Amnistia Internacional alerta que la prohibició de l’avortament a Andorra vulnera els estàndards internacionals

L'informe també destaca la crisi de l'habitatge respecte a la manca de pisos assequibles al país, així com de mesures per ampliar el parc públic

L’últim informe anual d‘Amnistia Internacional sobre la situació dels drets humans al món assenyala diverses preocupacions rellevants a Andorra durant el 2025, especialment en àmbits com els drets sexuals i reproductius, la violència de gènere, la salut de les persones trans, l’accés a l’habitatge i la llibertat d’expressió.

Pel que fa als drets sexuals i reproductius, es destaca que continua vigent la prohibició total de l’avortament, una situació que considera contrària als estàndards internacionals de drets humans. Segons una investigació periodística citada a l’informe, un amitjana anual de 131 dones residents al país es desplacen a Espanya per interrompre l’embaràs. Tot i que des del Govern es va anunciar una proposta per despenalitzar l’avortament l’any 2027, Amnistia adverteix que aquesta mesura no garantiria l’accés al servei dins del territori andorrà.

En relació amb l’habitatge, Amnistia Internacional valora positivament l’aprovació d’una llei destinada a protegir aquest dret, però assenyala que el text no inclou mesures concretes per ampliar el parc d’habitatge social. Aquesta mancança contrasta amb les dades d’una enquesta publicada al juliol, que situa l’accés a un habitatge assequible com la principal preocupació de la ciutadania.

En matèria de violència de gènere, el document recull les observacions del GREVIO, qui insta les autoritats a millorar la recollida de dades sobre totes les formes de violència contra les dones. L’organisme també reclama una major implicació de les entitats de defensa dels drets de les dones en l’elaboració de polítiques públiques.

L’informe també posa el focus en els drets de les persones LGBTI, especialment en la situació de les persones transgènere. Malgrat que el Govern va anunciar la publicació dels protocols per implementar serveis d’afirmació de gènere, aquests encara no estaven disponibles a finals de 2025, fet que, segons l’organització, pot afectar negativament la salut i el benestar d’aquest col·lectiu.

Finalment, l’organització denuncia que continua vigent la legislació sobre difamació que penalitza la crítica a les institucions i autoritats andorranes, una pràctica que considera incompatible amb el dret internacional en matèria de llibertat d’expressió. Amb aquest conjunt d’observacions, Amnistia Internacional conclou que, tot i alguns avenços legislatius, Andorra encara afronta reptes significatius per garantir plenament els drets humans al país.

Espot torna a defensar que “és molt difícil” practicar l’avortament a Andorra sense alterar l’estructura institucional

Llegir
Notícies relacionades
La regulació dels habitatges d’ús turístic retorna gairebé 600 pisos al mercat: “L’interès general ha prevalgut”
El Sindicat de l’Habitatge demana mobilitzar-se per la visita de Macron el pròxim 27 d’abril a la plaça del Poble
L’SHA farà un “anunci important” després d’exigir un registre públic i la creació d’un índex de preus de lloguer

Notícies destacades
  • Societat
El COEX activa 425 fases i actua durant 181 dies en una temporada “normal”, després d’anys amb pocs gruixos de neu
  • Economia, Societat
La societat 5.0 i les tecnologies com a eines per tenir cura de la població envellida, l’eix de les Jornades INNTEC
  • Societat
Els exàmens oficials de català tanquen inscripcions amb rècord de 1.020 candidats, 161 més que el darrer any
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Andoflora amplia espais al Prat Gran i s’estén tota la setmana amb noves propostes culturals i professionals
  • Parròquies
Els estudiants de la capital proposen millorar la comunicació del Rusc, crear una revista i impulsar l’agenda digital
  • Parròquies, Societat
Ordino reforça la Fira del Bestiar amb una nova subhasta per posar l’accent en “l’increment del consum de carn” al país
