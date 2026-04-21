Amnistia Internacional alerta que la prohibició de l’avortament a Andorra vulnera els estàndards internacionals

L’últim informe anual d‘Amnistia Internacional sobre la situació dels drets humans al món assenyala diverses preocupacions rellevants a Andorra durant el 2025, especialment en àmbits com els drets sexuals i reproductius, la violència de gènere, la salut de les persones trans, l’accés a l’habitatge i la llibertat d’expressió.
Pel que fa als drets sexuals i reproductius, es destaca que continua vigent la prohibició total de l’avortament, una situació que considera contrària als estàndards internacionals de drets humans. Segons una investigació periodística citada a l’informe, un amitjana anual de 131 dones residents al país es desplacen a Espanya per interrompre l’embaràs. Tot i que des del Govern es va anunciar una proposta per despenalitzar l’avortament l’any 2027, Amnistia adverteix que aquesta mesura no garantiria l’accés al servei dins del territori andorrà.
En relació amb l’habitatge, Amnistia Internacional valora positivament l’aprovació d’una llei destinada a protegir aquest dret, però assenyala que el text no inclou mesures concretes per ampliar el parc d’habitatge social. Aquesta mancança contrasta amb les dades d’una enquesta publicada al juliol, que situa l’accés a un habitatge assequible com la principal preocupació de la ciutadania.
En matèria de violència de gènere, el document recull les observacions del GREVIO, qui insta les autoritats a millorar la recollida de dades sobre totes les formes de violència contra les dones. L’organisme també reclama una major implicació de les entitats de defensa dels drets de les dones en l’elaboració de polítiques públiques.
L’informe també posa el focus en els drets de les persones LGBTI, especialment en la situació de les persones transgènere. Malgrat que el Govern va anunciar la publicació dels protocols per implementar serveis d’afirmació de gènere, aquests encara no estaven disponibles a finals de 2025, fet que, segons l’organització, pot afectar negativament la salut i el benestar d’aquest col·lectiu.
Finalment, l’organització denuncia que continua vigent la legislació sobre difamació que penalitza la crítica a les institucions i autoritats andorranes, una pràctica que considera incompatible amb el dret internacional en matèria de llibertat d’expressió. Amb aquest conjunt d’observacions, Amnistia Internacional conclou que, tot i alguns avenços legislatius, Andorra encara afronta reptes significatius per garantir plenament els drets humans al país.