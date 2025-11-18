Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Cita polèmica al territori

El Festival Snowrow tornarà del 12 al 15 de març als sectors de Grau Roig i al Pas de la Casa en la seva tercera edició

La segona edició del festival, celebrada l'any 2024, va coincidir amb un dispositiu policial que va acabar amb 53 detinguts per possessió de drogues

La tercera edició del Festival Snowrow tornarà a Andorra del 12 al 15 de març del pròxim any, més concretament als sectors de Grau Roig i Pas de la Casa de Grandvalira. Així ho han comunicat avui des del domini esquiable més gran dels Pirineus, després d’haver fet efectiva la signatura del contracte: «Després de l’èxit de les edicions del 2023 i 2024, amb més de 8.000 assistents diaris i entrades exhaurides, el festival tornarà a omplir els sectors del Pas de la Casa i Grau Roig amb múltiples escenaris actius», han apuntalat.

En aquest sentit, fonts oficials de Grandvalira han citat que enguany «ens encaixaven les dates per organitzar el festival, just abans de la Setmana Santa i durant el pont de la Constitució». També han esmentat que les converses amb el grup Row «s’han mantingut durant tot aquest temps», tot i no haver acollit l’esdeveniment el curs passat, i que aquest «que ens ajuda a créixer en dies d’esquí venuts», ja que molts dels assistents que hi van ho fan amb el paquet de forfet més entrada. Per tant, «ens ajuda a impulsar l’últim tram de la temporada», han completat.

Cal recordar que la darrera edició del festival va tenir lloc l’any 2024, després de dos anys consecutius programant-se al Principat. En aquell moment, el dispositiu especial posat en marxa pel cos policial es va tancar amb la detenció de fins a 53 persones per possessió d’estupefaents, sent la gran majoria d’aquestes turistes d’entre 19 i 43 anys. El volum més destacat se li va registrar la matinada de dijous a un home de 31 anys quan intentava entrar al país per la frontera del riu Runer en un autobús de línia regular, amb 30 grams de cocaïna, 57 de ketamina, 32 pastilles d’èxtasi i 50 grams d’haixix.

