Losada afirma que no han rebut cap denúncia per les filtracions a la plaça del Poble: “No hi ha demanda ni citació”

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha assegurat aquest dimecres que el comú no ha rebut, per ara, cap notificació oficial vinculada a una possible denúncia per les filtracions a la plaça del Poble. “Actualment el comú encara no ha rebut cap demanda, ni cap citació de Batllia, ni cap recurs”, ha afirmat en roda de premsa, en el marc de la presentació dels concerts de la Festa Major.
En aquest sentit, Losada ha indicat que, en cas que arribi alguna comunicació formal, la corporació actuarà “com calgui”, i ha remarcat que des de l’inici s’ha treballat per donar resposta a les incidències detectades durant la remodelació de l’espai. Així, la cònsol menor ha defensat el paper del comú en aquest tipus d’actuacions, centrat en la supervisió dels equips tècnics contractats. “El comú contracta un equip d’arquitectura i una empresa que fa els treballs tècnics, i nosaltres anem darrere perquè tothom compleixi la seva feina”, ha explicat.
Pel que fa a l’origen de les filtracions, Losada ha evitat assenyalar responsabilitats concretes i ha situat el focus en la resolució del problema. “El més important no és veure de qui és culpa i qui no, sinó solucionar els problemes que hi ha hagut”, ha destacat, tot apuntant que els treballs continuen en curs amb la voluntat de restablir la normalitat al més aviat possible. “Tan aviat ho tinguem resolt, serem els primers a dir que està tot resolt, que està tot bé amb la propietat de Vinyes i que la plaça ja està finalitzada sense cap problema”, ha conclòs.