Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González. | Marvin Arquíñigo
Agències
Polèmica arran de les pèrdues d'aigua

El Comú d’Andorra la Vella inicia les actuacions per resoldre les filtracions identificades a la plaça del Poble

El comú preveu resoldre la majoria de les incidències durant el primer trimestre després d’una reunió amb tècnics i constructora

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa actuacions per corregir les filtracions detectades a la plaça del Poble. El cònsol major, Sergi González, ha explicat que “aquesta setmana s’ha fet una reunió amb la direcció facultativa, la constructora i la propietat de l’aparcament per marcar els punts on hi ha filtracions” amb l’objectiu de “fer les accions corresponents per corregir-les i solucionar-les”. Segons ha indicat, la previsió és que “durant el primer trimestre” de l’any, amb “totes aquestes actuacions, puguem resoldre la majoria de les filtracions”.

Un cop detallades les mesures en curs, González ha contextualitzat la situació i ha recordat que les pèrdues d’aigua “ja venien d’abans”. Tot i admetre que “han sortit algunes per la nova plaça”, ha matisat que “ja venien de fa temps”. En aquest sentit, ha remarcat que “l’obra no està acabada” i que “encara no l’hem recepcionat”.

El cònsol major ha volgut subratllar també la predisposició del comú a facilitar la resolució de les incidències. Ha assegurat que “sempre hi ha hagut una predisposició positiva per part del comú” i ha afegit que “el que volem és que els tècnics puguin fer la seva feina”, que “la constructora trobi una solució” i que, posteriorment, “l’empresa que es té contractada faci els controls de qualitat”.

“Aquesta setmana s’ha fet una reunió amb la direcció facultativa, la constructora i la propietat de l’aparcament per marcar els punts on hi ha filtracions” – Sergi González

Per exemplificar el funcionament actual de l’espai, González ha posat en relleu l’ús de la plaça durant el Poblet de Nadal. Ha afirmat que “durant aquest any hem tingut el Poblet de Nadal” i que “s’ha vist que la plaça funciona”. Segons ha detallat, “hem tingut un Poblet de Nadal com no l’havíem tingut mai”, amb “sis cassetes més, amb més espai” i amb “una valoració molt positiva” per part de venedors, ciutadania i visitants. Ha contrastat aquesta situació amb l’estat anterior de l’espai, quan “teníem una plaça de pas, d’asfalt, on no hi havia zones per jugar ni arbres”, mentre que ara “tenim una amb una vida brutal i una gran esplendor”.

Finalment, preguntat sobre la possibilitat de tornar a aixecar la plaça, tal com ha plantejat el líder de la minoria comunal, David Astrié, González ho ha negat i ha afirmat que “això és completament fals”. Ha puntualitzat que només “s’aixecarà alguna part puntual”, com ara “alguna jardinera”, i ha conclòs que “crear aquest alarmisme no és necessari”, especialment “quan en comissions se’ls ha parlat clarament de la situació” de l’obra.

González defensa la plaça del Poble malgrat la demanda per filtracions i demana “no crear alarmisme”

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn després d’una caiguda
El perill d’allaus puja a nivell 4 i Protecció Civil demana extremar les precaucions als desplaçaments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’estació Ordino Arcalís tanca temporalment les pistes per risc d’allaus i acumulació important de neu a la zona
  • Societat
Marrugat afirma que la Creu Roja alinea el seu pla amb el 2030 internacional i l’adapta a les necessitats del país
  • Societat
Grandvalira considera que La República Dominicana esdevé un nou focus potencial en la captació de visitants
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu