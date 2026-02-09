L’oposició denuncia manca de previsió i acusa el comú d’improvisar les mesures davant el tall a la RN20

El Consell de Comú d’Encamp ha tractat aquest dimarts la notícia del dia: el tall de l’accés al Pas de la Casa per França, a causa de l’esllavissada a l’RN-20, continuarà tancta durant tres mesos, segons ha avançat aquesta tarda, el Govern. Tot i l’anunci per part de l’Executiu, la cònsol major d’Encamp, Laura Mas ha advertit que la durada podria ser superior i ha parlat d’un tall de “com a mínim tres mesos”, segons l’informe del prefecte de l’Arieja i d’Occitània. Una situació que impacta de ple en la temporada d’hivern.
Des de l’oposició, la consellera Marta Pujol ha denunciat la manca de previsió i l’absència d’un protocol d’actuació davant episodis que, segons ha remarcat, es poden repetir de forma periòdica. “No podem anar improvisant mesures quan el problema ja és aquí”, ha afirmat, tot reclamant accions més clares i proactives. Pujol considera que les mesures previstes fins ara “es queden curtes” i ha defensat la necessitat d’ajuts directes, especialment per fer front als lloguers dels locals comercials, una de les principals càrregues fixes dels negocis del Pas.
La consellera ha assegurat que els comerciants amb qui han pogut parlar traslladen pèrdues molt importants, sobretot als establiments situats a la part baixa del poble, amb caigudes de facturació que poden oscil·lar entre el 50% i el 90%. “Els negocis han de continuar pagant nòmines i lloguers, però els ingressos han caigut en picat”, ha alertat, advertint que sense ajuts directes molts comerços podrien no aguantar aquesta situació.
Per la seva banda, la cònsol major ha reconegut que es tracta d’“una notícia força impactant”, especialment perquè arriba “al mig de la temporada d’hivern i al mes de febrer, que és clau per al Pas de la Casa”. Mas ha subratllat que, tot i que no hi ha hagut cancel·lacions importants de llargues estades, sí que s’ha produït una afectació molt rellevant del turisme de dia i de cap de setmana, amb un impacte directe sobre el comerç i la restauració.
La cònsol major ha garantit que el comú estarà al costat del Pas de la Casa i dels seus habitants. “Allà on no arribi el Govern, arribarà el Comú”, ha afirmat, avançant que es prepararan ajudes per pal·liar els efectes del tall. D’altra banda, la mandatària del comú ha recordat que la temporada havia començat amb molt bones perspectives i que “tot feia pensar que seria una de les millors temporades dels últims deu anys”, però que l’esllavissada “ha capgirat completament aquesta situació i ens deixa pràcticament sense temporada d’hivern”.
Mas ha explicat que abans de convocar un Consell de Comú extraordinari per aprovar el paquet d’ajudes, es tornarà a parlar amb el Govern i amb el Consell Econòmic i Social del Pas per acabar d’avaluar les afectacions i definir les mesures, incidint en què serà ben aviat. Entre les opcions sobre la taula hi ha bonificacions d’impostos i taxes comunals, així com ajuts complementaris, inclosos possibles suports per als lloguers, tant per a empresaris com per a treballadors. “Farem la partida pressupostària que faci falta per estar al costat del Pas”, ha assegurat.
Tant la majoria com l’oposició han fet referència a l’esllavissada del 2019, quan l’accés també va quedar tallat, però en aquell cas va ser al mes de maig i amb una afectació molt menor. “Ara estem en plena temporada d’hivern i l’impacte és molt més greu”, ha remarcat Pujol, que ha insistit que aquesta diferència fa encara més necessària la previsió.
Finalment, mentre Laura Mas ha establert paral·lelismes amb les ajudes aplicades durant la pandèmia de la Covid-19, la consellera de l’oposició ha defensat que, tot i que el context és diferent, el que cal és aprendre de les experiències passades. “No es pot esperar que hi hagi el problema per començar a actuar”, ha conclòs Pujol, reclamant protocols clars i estables per afrontar futures esllavissades o episodis de neu intensa.